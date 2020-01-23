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«По нашей улице объезжают платные дороги». Как камеры скорости спасают людей, живущих возле трасс

23.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лихачи-водители ликуют: с середины декабря на дорогах их контролируют на 57 камер скорости меньше. К счастью, за это время не было новостей о том, что из-за превышения скорости происходили жуткие ДТП. А раз так, то, может, и камеры возвращать не нужно? AUTO.TUT.BY вместе с ЗАО «Безопасные дороги Беларуси» проехал по городам и деревням Минской и Гродненской областей, где стационарные камеры устанавливали по просьбам местных жителей.


Что случилось с камерами?

До середины декабря прошлого года водителей-нарушителей в Беларуси ловили 540 датчиков контроля скорости, из них 57 — мобильные, которые каждый месяц меняли дислокацию. На дорогах с радарами работали и инспекторы ГАИ. Сейчас остались только стационарные камеры. Остальные — отправили на ревизию.

За два часа — 171 нарушение. Что происходит на дорогах после того, как убрали камеры скорости

Ожидалось, что мобильные камеры скорости в ближайшее время вернут на дороги страны, однако места их установки будут определять по другим критериям. С того момента прошел почти месяц, но мобильные камеры на дороги так и не выставили.

По информации МВД Беларуси, уже установлен и согласован порядок работы мобильных камер с учетом скоростезависимых мест ДТП. Однако пока мобильные камеры на дорогах если и появились, то только в тестовом режиме — «письма счастья» они не рассылают.

«Яблоками угощают и просят камер добавить»

Сначала вместе с ЗАО «Безопасные дороги Беларуси» мы проехали по трассам М6 и М7. В 10 утра в будний день машин на трассе немного. Мы ехали по дороге с разрешенной скоростью — 90−95 км/ч вне населенных пунктов. В крайнюю левую не лезли. Опережать попутные авто нам почти не приходилось, зато нас опережали и обгоняли довольно часто. Причем делали это не только легковушки, но и большегрузы с полуприцепами. Ехали они быстро — километров 120−140 в час. Но возле дорожного знака, информирующего о фиксации скорости, резко притормаживали. Было заметно, как некоторые водители притормозить не успевали — камера «встречала» их вспышкой.

— Стационарных камер здесь много, а на М6 раньше мы еще ставили в разных местах мобильные, — рассказывает водитель Илья, который в «Безопасных дорогах» занимался мобильными датчиками. — Кстати, местные жители всегда радуются камерам, бабушки приходили благодарить, что машины не носятся, и яблоками угощали.


Вот пример письма, в котором белорусы просят поставить камеры скорости на дорогах

Камеры скорости операторы устанавливают по распоряжению ГАИ на скоростезависимых участках дорог, в аварийно-опасных местах, чаще всего это пересечения дорог на одном уровне, там, где есть деревни, наземные пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Однако иногда с просьбой поставить камеру в каком-то конкретном месте обращаются и обычные жители населенных пунктов. Но оператор такие вопросы не решает, поэтому согласовывает просьбы белорусов с ГАИ и дорожниками.

Трасса М7, Лавский Брод

Трасса на Вильнюс разрезала деревню Лавский Брод на две части. Для местных, которых здесь осталось совсем мало, на проезжей части сделали зебру, установили дорожные знаки и повесили датчик скорости.


Зачем в деревне нужна камера скорости, двое пенсионеров затрудняются ответить: «Людей-то у нас не сбивали». А потом мужчины вспоминают: «Здесь же машины бились часто!».

— Жертвы были даже! Но чего аварии были, из-за скорости, а может, что-нибудь разлили на дороге, мы не знаем, — говорят деревенские.


Кстати, дорогу они переходят там, где удобно, а не по переходу, «так короче, да мы сами водителями работали, знаем, как ходить». Машин мужчины не боятся, хоть и ездит их по трассе много — фуры, легковушки, автобусы.

— Но вы, как будете писать про нас в телевизоре, скажите, чтобы камеру нам не убирали. Пускай будет — так безопаснее. Машины все ж таки медленнее ездят, мы дорогу успеваем перебежать…

Трасса Р95, Крево

Если ехать в сторону границы, то слева от М7 будет Крево. Сюда часто наведываются туристы, но местным они не мешают. А вот на кого приходилось жаловаться, так это на водителей, которые едут по улице Ошмянской, которая еще и дорога Р95.


— Ой, как прут эти фуры, да 20 штук подряд, все в доме трясется: посуда, люстры! — рассказывает Галина Брониславовна, жительница дома по Ошмянской.

Женщина говорит, что раньше, когда не было платных дорог, машин по Крево ездило мало. А после их улица превратилась в скоростную трассу — дальнобойщики по ней объезжают М7, чтобы сэкономить. И почти никто из водителей и не обращал внимания, что они едут по населенному пункту. Тротуаров на улице нет, и люди стали бояться выходить на улицу: чтобы машина не сбила, стали ходить через огороды.


— Просили сельсовет камеру поставить. Послушали нас — сначала парень приезжал, камеру на ножках привозил. А потом прицепили камеру к столбу. Я села возле окна вечером: молнии одна за одной — камера нарушителей снимала. Сейчас уже не так гоняют. Хорошо стало. Пусть бы нам еще полицейского положили.

Еще один местный житель, Иван, ездит на коне Юрке, запряженном в телегу: помогает своим землякам — кому дрова подвезти надо, кому — комбикорм.


— Сейчас уже не так страшно ехать, я не боюсь, и Юрка не боится: камеры висят, и фуры не гоняют. Но чтобы машина не зацепила, все равно к обочине прижимаемся, — говорит мужчина.

Трасса Р95, Гольшаны

Дальше по Р95 есть еще одно историческое местечко — Гольшаны. И оно тоже страдает от наплыва транспорта, водители которого экономят на оплате за дорогу и очень спешат.


Главная улица Гольшан — Борунская, она же часть трассы Р95. Ситуация здесь сложнее, чем в Крево: по обеим сторонам улицы — жилые дома, недалеко находится школа. На проезжей части — нерегулируемый пешеходный переход, но перейти по нему дорогу непросто.


— Стоят взрослые, дети возле перехода, а фуры туда-сюда несутся, никто не пропускает пешеходов. Машины, которые с горочки летят, так вообще не тормозят! Страшно очень — а вдруг не справится с управлением водитель и на узкий тротуар вскочит? — говорят продавцы строительного магазина, который находится на улице Борунской.

Женщины отметили, что ситуация стала лучше, когда на улице поставили камеру скорости, «убирать ее ни в коем случае нельзя, иначе точно кого-то задавят».


— У нас еще есть улица Ошмянская, там тоже камера нужна — машины идут с горы, а проезжая часть с небольшим закруглением. Вот автомобили разгоняются, а внизу затормозить не успевают — врезаются в жилые дома. У нас там много зданий покоцаных. Так там не то что камеру, «лежачего полицейского» не хотят положить! Пока кого-нибудь не задушат, так, наверное, и не положат!

Владелец местного кафе Дмитрий уверяет, что из-за того, что машины быстро ездят, здания вибрируют, а в гольшанском костеле «по стенам даже пошли трещины».

Трасса Р48, Юратишки


В поселке Юратишки стационарную камеру скорости поставили взамен мобильной. По обеим сторонам от нее — немое свидетельство произошедшего здесь ДТП: в память о погибших стоят маленькие оградки с крестиком внутри.

— Людей сбивали здесь давно. Но аварии с машинами происходят часто, несутся на огромной скорости, хотя здесь не больше 60 надо ехать, поэтому и камеру здесь поставили. Очень хорошо, что она здесь стоит — с каждым годом фур тут все больше и больше, если их не контролировать, то будет беспредел, — рассказали супруги Лилия Григорьевна и Василий Вячеславович.


Кстати, перейти дорогу возле камеры людям непросто — пешеходного перехода здесь нет, света нет тоже. Одна надежда, что водитель снизит скорость перед датчиком и человек успеет перейти на другую сторону.

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