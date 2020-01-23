Число жертв удвоилось за день: власти Китая ввели карантин из-за вируса-убийцы









Об этом сообщает China Daily со ссылкой на власти провинции Хубэй, где началось распространение вируса.





Закрыли аэропорт и вокзалы, была остановлена работа метро, паромов, городского автотранспорта. Жителям запретили покидать город "без особых причин". В полном объеме все ограничительные меры начнут действовать утром 23 января.





Отмечается, что число жертв удвоилось буквально за день. За 12 часов до сообщения о смерти 17 человек официальные данные все еще свидетельствовали о 9 жертвах.





У больных наблюдается повышенная температура, кашель и одышка. Вирус распространился уже на 25 провинций и городов центрального подчинения, число заразившихся в Китае достигло 473 человек, отдельно в провинции Хубэй заболели 444 человека.