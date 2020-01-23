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Число жертв удвоилось за день: власти Китая ввели карантин из-за вируса-убийцы

23.01.2020 07:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Китая ввели карантин в городе Ухань, где проживают 19 млн человек, в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Болезнь уже унесла жизни как минимум 17 человек.



Об этом сообщает China Daily со ссылкой на власти провинции Хубэй, где началось распространение вируса.

Закрыли аэропорт и вокзалы, была остановлена работа метро, паромов, городского автотранспорта. Жителям запретили покидать город "без особых причин". В полном объеме все ограничительные меры начнут действовать утром 23 января.

Отмечается, что число жертв удвоилось буквально за день. За 12 часов до сообщения о смерти 17 человек официальные данные все еще свидетельствовали о 9 жертвах.

У больных наблюдается повышенная температура, кашель и одышка. Вирус распространился уже на 25 провинций и городов центрального подчинения, число заразившихся в Китае достигло 473 человек, отдельно в провинции Хубэй заболели 444 человека.
 
 
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Власти Китая ввели карантин в городе Ухань, где проживают 19 млн человек, в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Болезнь уже унесла жизни...
 
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