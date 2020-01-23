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"Лукойл" не будет компенсировать Беларуси налоговый маневр и уже перенаправил "белорусскую" нефть

23.01.2020 08:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Лукойл" не планирует как-либо компенсировать потери Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на льготных условиях.



Об этом ТАСС заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Это те отношения, которые сложились после введения налогового маневра. Мы работаем на коммерческих условиях. Налоговый маневр - это не инициатива нефтяных компаний Российской Федерации, мы такие же жертвы, как и белорусы. Поэтому мы не собираемся компенсировать те потери, которые несет белорусская сторона. Это межправительственные отношения", - сказал он.

Алекперов также сообщил, что "Лукойл" перенаправил на другие направления объемы нефти, поставляемые ранее Беларуси. При этом на добычу компании это не повлияло. "Да, [перенаправили], на добыче никак не отразилось. На добыче отражаются только те ограничения, которые есть по ОПЕК+", - добавил он.

Беларуст накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. 


Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают при минимальной загрузке. Закупка сырья осуществляется по договоренности с нефтяными компаниями группы "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева

Лукашенко распорядился начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. 

В настоящее время Минск также хочет получить от России компенсацию за налоговый маневр, который приведет в 2024 году к мировой цене на поставки нефти из РФ для Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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"Лукойл" не планирует как-либо компенсировать потери Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на льготных...
 
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