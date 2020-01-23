Ставки по кредитам на жилье почти во всех банках одинаковые. Но есть нюанс

Источник материала: Tut.by

Процентная ставка — ключевой критерий стоимости кредита. Но есть еще один нюанс. FINANCE.TUT.BY собрал все предложения от банков по кредитам на строительство и приобретение недвижимости и показал на практике, как влияет на общую переплату второй критерий — график погашения.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Отметим, что нас интересуют кредиты на приобретение и строительство жилья без дополнительных льгот и субсидий. Кроме того, кредиты не должны быть привязаны к определенному застройщику или агентству недвижимости.

В январе Белгазпромбанк возобновил выдачу кредитов, а БПС-Сбербанк, наоборот, приостановил выдачу таких кредитов. В итоге на рынке по-прежнему доступны предложения от 6 банков. Вот на каких условиях кредитуют недвижимость сегодня.

Банк, кредит Ставка, как изменилась с ноября, срок, максимальная сумма, минимальный взнос Обеспечение, график погашения, комиссии Белинвестбанк, На строительство и приобретение жилой недвижимости 12,47% (1,247*СКО) (-0,53 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10% Поручительство (при необходимости и залог), дифференцированный платеж. Банк БелВЭБ, Уласная маёмасць 12,47% (СР+3,47%) (-0,71 п. п); до 241 месяца; в пределах платежеспособности; от 20% При сумме до 30 тыс. BYN — 2 поручителя и неустойка; при сумме от 30 тыс. BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка; если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка. Дифференцированный платеж. 20 рублей за договор поручительства. Белагропромбанк, Кредит на финансирование недвижимости 12,47% (СР+3,47%) (-0,71 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10% 2 поручителя и залог. Дифференцированный платеж. 25 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге. Беларусбанк, Кредит на приобретение и строительство жилья 12,47% (СР+3,47%) (-0,43 п. п); до 20 лет; в пределах платёжеспособности; от 10% При сумме до 100 тыс. BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс. BYN — поручительство и залог. Дифференцированный платеж. 26 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге. Франсабанк, Приобретение недвижимости 12,47% (СР+3,47%) (-1,34 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20% Неустойка, залог и при сумме от 25 тыс. BYN при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство. Аннуитет. 25 рублей за договор поручительства, 25 рублей за договор о залоге. Белгазпромбанк, Скоро новоселье (на покупку) 15% (СР+6%); при наличии гарантийного депозита — 12,47% (СР+3,47%); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20% Залог и поручительство, обеспеченное беспроцентным гарантийным депозитом в BYN не менее 15% от суммы кредита. Дифференцированный платеж.

Банк, кредит, обеспечение, график погашения, комиссии Ставка, как изменилась с ноября, срок, максимальная сумма, минимальный взнос Белинвестбанк, На строительство и приобретение жилой недвижимости Поручительство (при необходимости и залог), дифференцированный платеж. 12,47% (1,247*СКО) (-0,53 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10% Банк БелВЭБ, Уласная маёмасць При сумме до 30 тыс. BYN — 2 поручителя и неустойка; при сумме от 30 тыс. BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка; если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка. Дифференцированный платеж. 20 рублей за договор поручительства. 12,47% (СР+3,47%) (-0,71 п. п); до 241 месяца; в пределах платежеспособности; от 20% Белагропромбанк, Кредит на финансирование недвижимости 2 поручителя и залог. Дифференцированный платеж. 25 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге. 12,47% (СР+3,47%) (-0,71 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10% Беларусбанк, Кредит на приобретение и строительство жилья При сумме до 100 тыс. BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс. BYN — поручительство и залог. Дифференцированный платеж. 26 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге. 12,47% (СР+3,47%) (-0,43 п. п); до 20 лет; в пределах платёжеспособности; от 10% Франсабанк, Приобретение недвижимости Неустойка, залог и при сумме от 25 тыс. BYN при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство. Аннуитет. 25 рублей за договор поручительства, 25 рублей за договор о залоге. 12,47% (СР+3,47%) (-1,34 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20% Белгазпромбанк, Скоро новоселье (на покупку) Залог и поручительство, обеспеченное беспроцентным гарантийным депозитом в BYN не менее 15,0% от суммы кредита. Дифференцированный платеж. 15% (СР+6%); при наличии гарантийного депозита — 12,47% (СР+3,47%); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%

Банки расположены в порядке увеличения процентной ставки на общих условиях

О ситуации на рынке жилищных кредитов:

С ноября процентные ставки по кредитам на недвижимость снизились на 0,43−1,34 п.п. Отметим, что сегодня на рынке лучшие условия за последний год.

процентные ставки по кредитам на недвижимость снизились на 0,43−1,34 п.п. Отметим, что сегодня на рынке лучшие условия за последний год. По итогам обзора 5 банков из 6 (кроме Белгазпромбанка ) кредитуют недвижимость под 12,47% годовых. Ставки по кредитам не фиксированные, а привязаны к ставке рефинансирования НБ РБ или ставке кредитов овернайт.

) кредитуют недвижимость под 12,47% годовых. Ставки по кредитам не фиксированные, а привязаны к ставке рефинансирования НБ РБ или ставке кредитов овернайт. Белгазпромбанк также готов предоставить кредит под 12,47%. При одном условии — один из поручителей размещает в банке беспроцентный депозит в белорусских рублях на сумму не менее 15% от суммы кредита. Без депозита ставка составит 15%.

Некоторые банки берут комиссии 25−50 рублей за оформление договоров поручительства и залога. Самый «чистый» вариант — кредит в Белинвестбанке.

Максимальная сумма кредита, как и прежде, зависит от кредитоспособности получателя. Чтобы подать заявку на кредит, достаточно накопить 10−20% от стоимости жилья, остальное покроет банк.

В качестве обеспечения используется неустойка и поручительство одного-двух физических лиц. Иногда дополнительно банк оформляет залог приобретаемой недвижимости.

Как меняется платеж по кредиту в зависимости от способа погашения

Покажем разницу между платежами по кредиту и общей переплатой на примере кредита на $ 30 000 (округлим до 65 000 рублей). Напомним, что все банки сейчас используют дифференцированный способ погашения. Франсабанк — единственный, кто применяет аннуитет.

При дифференцированном способе погашения основной долг погашается равными долями (условно: взяли 1200 рублей на год, ежемесячно погашается по 100 рублей долга). А вот проценты считаются от остатка долга (в нашем примере: от 1200 рублей в первый месяц, от 1100 — во второй и т.д.). Так, каждый месяц платеж по кредиту уменьшается.

При аннуитете платеж по кредиту — это постоянная сумма. В первые месяцы бОльшая часть платежа — проценты. Из-за этого аннуитетный способ погашения будет всегда дороже дифференцированного с такой же ставкой.

Мы рассчитали максимальный платеж и переплату по всем кредитам на недвижимость. Параметры расчетов: 65 000 рублей сроком на 20 лет.

Банки Первый платеж (переплата) Переплата в % от суммы кредита Белинвестбанк, Беларусбанк, Банк БелВЭБ, Белагропромбанк 957,36 (81 379) 125,20% Белгазпромбанк (15%) 1096,65 (97 890) 150,60% Франсабанк 737,12 (111 734) 171,90%

Банки Первый платеж (переплата), руб.; переплата в % от суммы кредита Белинвестбанк, Беларусбанк, Банк БелВЭБ, Белагропромбанк 957,36 (81 379); 125,20% Белгазпромбанк (15%) 1096,65 (97 890); 150,60% Франсабанк 737,12 (111 734); 171,90%

Самая низкая переплата получилась по «дифференцированным» кредитам под 12,47% — 81 379 рублей. Она составила 125,2% от суммы кредита. Иными словами, за эту переплату можно купить недорогую «однушку» в Минске.

Минимальный платеж — 732,12 рубля — по кредиту Франсабанка. Это тот самый единственный аннуитетный вариант на рынке. Обратите внимание, что общая переплата равна 111 734 рублей или 171,9% от стоимости кредита.