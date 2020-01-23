Ставки по кредитам на жилье почти во всех банках одинаковые. Но есть нюанс

Процентная ставка — ключевой критерий стоимости кредита. Но есть еще один нюанс. FINANCE.TUT.BY собрал все предложения от банков по кредитам на строительство и приобретение недвижимости и показал на практике, как влияет на общую переплату второй критерий — график погашения.
Отметим, что нас интересуют кредиты на приобретение и строительство жилья без дополнительных льгот и субсидий. Кроме того, кредиты не должны быть привязаны к определенному застройщику или агентству недвижимости.
В январе Белгазпромбанк возобновил выдачу кредитов, а БПС-Сбербанк, наоборот, приостановил выдачу таких кредитов. В итоге на рынке по-прежнему доступны предложения от 6 банков. Вот на каких условиях кредитуют недвижимость сегодня.
Банк, кредит
Ставка, как изменилась с ноября, срок, максимальная сумма, минимальный взнос
Обеспечение, график погашения, комиссии
Белинвестбанк,
На строительство и приобретение жилой недвижимости
12,47% (1,247*СКО) (-0,53 п. п);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%
Поручительство (при необходимости и залог), дифференцированный платеж.
Банк БелВЭБ,
Уласная маёмасць
12,47% (СР+3,47%) (-0,71 п. п);
до 241 месяца; в пределах платежеспособности; от 20%
При сумме до 30 тыс. BYN — 2 поручителя и неустойка; при сумме от 30 тыс. BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка; если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка. Дифференцированный платеж. 20 рублей за договор поручительства.
Белагропромбанк,
Кредит на финансирование недвижимости
12,47% (СР+3,47%) (-0,71 п. п);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%
2 поручителя и залог. Дифференцированный платеж. 25 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге.
Беларусбанк,
Кредит на приобретение и строительство жилья
12,47% (СР+3,47%) (-0,43 п. п);
до 20 лет; в пределах платёжеспособности; от 10%
При сумме до 100 тыс. BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс. BYN — поручительство и залог. Дифференцированный платеж. 26 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге.
Франсабанк,
Приобретение недвижимости
12,47% (СР+3,47%) (-1,34 п. п);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%
Неустойка, залог и при сумме от 25 тыс. BYN при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство. Аннуитет. 25 рублей за договор поручительства, 25 рублей за договор о залоге.
Белгазпромбанк,
Скоро новоселье (на покупку)
15% (СР+6%);
при наличии гарантийного депозита — 12,47% (СР+3,47%);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%
Залог и поручительство, обеспеченное беспроцентным гарантийным депозитом в BYN не менее 15% от суммы кредита. Дифференцированный платеж.
Банк, кредит, обеспечение, график погашения, комиссии
Ставка, как изменилась с ноября, срок, максимальная сумма, минимальный взнос
Белинвестбанк,
На строительство и приобретение жилой недвижимости
Поручительство (при необходимости и залог), дифференцированный платеж.
12,47% (1,247*СКО) (-0,53 п. п);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%
Банк БелВЭБ,
Уласная маёмасць
При сумме до 30 тыс. BYN — 2 поручителя и неустойка; при сумме от 30 тыс. BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка; если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка. Дифференцированный платеж. 20 рублей за договор поручительства.
12,47% (СР+3,47%) (-0,71 п. п);
до 241 месяца; в пределах платежеспособности; от 20%
Белагропромбанк,
Кредит на финансирование недвижимости
2 поручителя и залог. Дифференцированный платеж. 25 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге.
12,47% (СР+3,47%) (-0,71 п. п);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%
Беларусбанк,
Кредит на приобретение и строительство жилья
При сумме до 100 тыс. BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс. BYN — поручительство и залог. Дифференцированный платеж. 26 рублей за договор поручительства, 50 рублей за договор о залоге.
12,47% (СР+3,47%) (-0,43 п. п);
до 20 лет; в пределах платёжеспособности; от 10%
Франсабанк,
Приобретение недвижимости
Неустойка, залог и при сумме от 25 тыс. BYN при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство. Аннуитет. 25 рублей за договор поручительства, 25 рублей за договор о залоге.
12,47% (СР+3,47%) (-1,34 п. п);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%
Белгазпромбанк,
Скоро новоселье (на покупку)
Залог и поручительство, обеспеченное беспроцентным гарантийным депозитом в BYN не менее 15,0% от суммы кредита. Дифференцированный платеж.
15% (СР+6%);
при наличии гарантийного депозита — 12,47% (СР+3,47%);
до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%
Банки расположены в порядке увеличения процентной ставки на общих условиях
О ситуации на рынке жилищных кредитов:
С ноября процентные ставки по кредитам на недвижимость снизились на 0,43−1,34 п.п. Отметим, что сегодня на рынке лучшие условия за последний год.
По итогам обзора 5 банков из 6 (кроме Белгазпромбанка) кредитуют недвижимость под 12,47% годовых. Ставки по кредитам не фиксированные, а привязаны к ставке рефинансирования НБ РБ или ставке кредитов овернайт.
Белгазпромбанк также готов предоставить кредит под 12,47%. При одном условии — один из поручителей размещает в банке беспроцентный депозит в белорусских рублях на сумму не менее 15% от суммы кредита. Без депозита ставка составит 15%.
Некоторые банки берут комиссии 25−50 рублей за оформление договоров поручительства и залога. Самый «чистый» вариант — кредит в Белинвестбанке.
Максимальная сумма кредита, как и прежде, зависит от кредитоспособности получателя. Чтобы подать заявку на кредит, достаточно накопить 10−20% от стоимости жилья, остальное покроет банк.
В качестве обеспечения используется неустойка и поручительство одного-двух физических лиц. Иногда дополнительно банк оформляет залог приобретаемой недвижимости.
Как меняется платеж по кредиту в зависимости от способа погашения
Покажем разницу между платежами по кредиту и общей переплатой на примере кредита на $ 30 000 (округлим до 65 000 рублей). Напомним, что все банки сейчас используют дифференцированный способ погашения. Франсабанк — единственный, кто применяет аннуитет.
При дифференцированном способе погашения основной долг погашается равными долями (условно: взяли 1200 рублей на год, ежемесячно погашается по 100 рублей долга). А вот проценты считаются от остатка долга (в нашем примере: от 1200 рублей в первый месяц, от 1100 — во второй и т.д.). Так, каждый месяц платеж по кредиту уменьшается.
При аннуитете платеж по кредиту — это постоянная сумма. В первые месяцы бОльшая часть платежа — проценты. Из-за этого аннуитетный способ погашения будет всегда дороже дифференцированного с такой же ставкой.
Мы рассчитали максимальный платеж и переплату по всем кредитам на недвижимость. Параметры расчетов: 65 000 рублей сроком на 20 лет.
Банки
Первый платеж (переплата)
Переплата в % от суммы кредита
Белинвестбанк, Беларусбанк, Банк БелВЭБ, Белагропромбанк
957,36 (81 379)
125,20%
Белгазпромбанк (15%)
1096,65 (97 890)
150,60%
Франсабанк
737,12 (111 734)
171,90%
Банки
Первый платеж (переплата), руб.; переплата в % от суммы кредита
Белинвестбанк, Беларусбанк, Банк БелВЭБ, Белагропромбанк
957,36 (81 379);
125,20%
Белгазпромбанк (15%)
1096,65 (97 890);
150,60%
Франсабанк
737,12 (111 734);
171,90%
Самая низкая переплата получилась по «дифференцированным» кредитам под 12,47% — 81 379 рублей. Она составила 125,2% от суммы кредита. Иными словами, за эту переплату можно купить недорогую «однушку» в Минске.
Минимальный платеж — 732,12 рубля — по кредиту Франсабанка. Это тот самый единственный аннуитетный вариант на рынке. Обратите внимание, что общая переплата равна 111 734 рублей или 171,9% от стоимости кредита.