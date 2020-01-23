На Гродненщине назвали лауреатов премии имени Александра Дубко в области культуры и искусства

Источник материала: Полымя





Начиная с 1999 года лауреатами стали более 200 человек.

В этом году итоги конкурса «За творческие достижения в области культуры и искусства» имени Александра Дубко подвели уже в двадцать первый раз. Начиная с 1999 года лауреатами стали более 200 человек, и каждый из них сказал свое веское слове в развитии культуры Принеманья.

Некоторые из лауреатов этого года отмечены премией не впервые. Гродненский художник-график Юрий Яковенко уже принимал поздравления от руководства области 20 лет назад. Он хорошо помнит, как выглядела аналогичная церемония в 2000 году: происходило все в одном из кабинетов облисполкома под вспышки всего нескольких фотокамер. Но оказаться среди награжденных тогда было также престижно и почетно, как и сегодня.

Благодаря творчеству этого человека гости нынешнего торжества погружались в атмосферу творчества буквально с порога. Украшением фойе драмтеатра стала выставка работ Юрия Яковенко из серии «Сонет».

Если 21 год назад впервые были названы имена девяти лауреатов, то сегодня номинаций 14. А по динамике конкурса легко проследить, насколько он становится масштабным, авторитетным и узнаваемым. Претендовали на звание лауреатов на этот раз более 50 конкурсантов. Все они очень достойные, имеют серьезные достижения и творческие успехи.

Вручили премии лауреатам председатель облисполкома Владимир Кравцов и Эмма Никифоровна Дубко.

– У нас богатая история культурных традиций, которая складывалась на протяжении многих столетий. Подведение итогов конкурса за творческие достижения в области культуры и искусства является своего рода связующей нитью между прошлым и будущим нашей культурной жизни. Такими мероприятиями мы не просто отмечаем богатство и многообразие талантов Принеманья, но и зажигаем новые. Ваш успех становится примером для подражания, – отметил Владимир Кравцов и добавил, что среди лауреатов каждый год люди разных творческих направлений, но всех их объединяет преданность своему делу, высокая самоотдача и любовь к нашей земле. – В этом году на Гродненщине пройдет немало масштабных культурных мероприятий. Это не только Республиканский фестиваль национальных культур. Много ярких событий запланировано в Лиде, которая признана культурной столицей Беларуси.

Торжественная церемония продолжилась праздничным концертом, каждый номер которого по традиции подготовили нынешние лауреаты. Уже в сценическом образе поднималась на сцену, например, Надежда Маркевич, знакомая многим жителям Гродненщины как веселая Гандзя. Шутила в этот раз она и про премию, называя себя с этого дня «Гандзей премиум-класса». Лучшие музыканты, вокалисты, танцоры из разных уголков Принеманья удивили аудиторию своим непревзойденным мастерством и талантом.

Через всю концертную часть в этом году прошли сюжетные зарисовки истории про Маленького Принца со знакомым всем нам из детства «если в небе зажигаются звезды, значит, это кому-нибудь нужно». Конкурс имени Александра Дубко не зажигает звезды, он из года в год называет имена самых ярких в принеманском крае. И вместе с тем помогает еще совсем маленьким созвездиям заискриться яркими огнями и осветить путь к большим творческим высотам.

Лауреаты премии имени Александра Дубко областного исполнительного комитета «За творческие достижения в области культуры и искусства»:

«Клубный работник года» – звукорежиссер народного театра игры «Анфас» Квасовского центра культуры и развития народного творчества Надежда Маркевич;

«Библиотекарь года» – директор Гродненской областной научной библиотеки имени Е. Ф. Карского Лидия Мальцева;

«Музейный работник года» – заведующий сектором искусствоведения Гродненского историко-археологического музея Ольга Анисько;

«Преподаватель года» – руководитель практики Гродненского государственного музыкального колледжа Алла Голуб;

«Учитель школы искусств года» – учитель детской музыкальной школы искусств № 2 г. Гродно Павел Жилинский;

«Народный мастер года» – мастер народного любительского объединения мастеров народного творчества и художников «Гродненский колорит» Гродненского городского центра культуры Доменика Коваленок;

«Артист года» – артист балета Заслуженного коллектива Беларуси ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» Александр Макарук;

«Режиссер года» – директор Слонимского центра культуры и отдыха Николай Адамчик;

«Художник года» – художник-график, член Гродненской областной организации Белорусского союза художников Юрий Яковенко;

«Писатель года» – член Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси Галина Богдан;

«Музыкант года» – артист-вокалист-солист музыкального театра «Рада» Олег Пухов;

«Журналист года» – заведующий отделом подготовки телевизионных программ телерадиокомпании «Гродно» Анна Руда;

«Художественный руководитель народного (заслуженного) любительского коллектива года» – хормейстер народного ансамбля белорусской песни «Медуніцы» Щучинского районного центра культуры и народного творчества Геннадий Панов;

«Художественный руководитель образцового (заслуженного) любительского коллектива года» – руководитель образцового ансамбля современного танца «Атланта» Слонимского центра культуры и отдыха Елена Бельская.

Источник: grodnonews.by

Текст: Екатерина МОТЕВИЧ

Фото: Артем ТУРЛАЙ