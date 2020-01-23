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В Литве инициируют вотум недоверия депутату из-за связей с РФ

23.01.2020 09:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Парламентская оппозиция, ее члены из Комитета нацбезопасности и обороны, не дожидаясь окончания расследования, решили инициировать вотум недоверия депутату парламента Литвы Ирине Розовой из-за связей с Россией. Об этом сообщает Delfi.

Cоциал-демократ Довиле Шакалене напомнила, что в присяге депутата ясно сказано, что человек должен быть верен Литовскому государству. 

"Также ясно указано основание для ограничения доступа к секретной информации ДГБ. Эта формулировка звучит так: "лицо не является верным и лояльным Литовскому государству", - уточнила Шакалене.

Ирина Розова — представитель партии «Русский альянс», входит во фракцию «Избирательной акции поляков — Союза христианских семей». Как сообщала «Парламентская газета», ей вменяют в вину сокрытие контактов с российскими дипломатами. Свои связи она была обязана указать в специальной анкете департамента госбезопасности для получения права на работу с секретной информацией.
 
 
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Парламентская оппозиция, ее члены из Комитета нацбезопасности и обороны, не дожидаясь окончания расследования, решили инициировать вотум недоверия депутату...
 
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