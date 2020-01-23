В Могилеве грузовик выехал на встречку и протаранил микроавтобус. Есть пострадавшие

Источник материала: Tut.by

В Могилеве утром 21 января «ГАЗ» выехал на встречную полосу движения и врезался в микроавтобус. Есть пострадавшие, сообщили в УВД Могоблисполкома.





По предварительным данным, обе машины ехали по улице Челюскинцев, когда 21-летний водитель грузовика «ГАЗ» выехал на полосу встречного движения и врезался в грузопассажирский микроавтобус.

В результате ДТП пострадали 57-летний водитель Ford и его 55-летняя пассажирка. С травмами они госпитализированы.



