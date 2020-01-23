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Специалисты оценили риски заражения коронавирусом через посылки с AliExpress
Источник материала: Партизан
Стало известно, можно ли заразиться новым коронавирусом из Китая при заказе посылок с AliExpress. Об этом сообщает газета
Там отметили, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами выявлено не было.
Несмотря на это некоторые специалисты продолжают считать, что заразиться через контакт с предметом вполне возможно в том случае, если к товару прикасался больной человек.
"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", – считает заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов.
Эту информацию опровергла завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова. Она отметила, что вероятность передачи коронавируса таким способом мала, поскольку возбудители заболеваний чувствительны к окружающей среде. Так, возможность мутирования вируса в условиях внешней среды, где он может жить всего несколько часов, практически исключена.
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Стало известно, можно ли заразиться новым коронавирусом из Китая при заказе посылок с AliExpress. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу "AliExpress...
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