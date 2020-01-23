Туристический поток вырос. Гродненские таможенники в 2019 году оформили 93 000 автобусов

Источник материала: Вороновская газета





Более чем на 7% увеличилось количество автобусов, проследовавших в 2019 году через пункты пропуска Гродненской региональной таможни. Всего такого транспорта гродненские таможенники оформили 93 000.

Традиционно пользуются популярностью, как у иностранных туристов , так и у белорусов, пункты пропуска «Брузги» и «Каменный Лог», на которые по-прежнему приходится нагрузка в 70% от всего автобусного потока, следующего в зоне ответственности таможни.

— Более 35 000 автобусов проследовало через пункт пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. Несмотря на масштабные ремонтные работы, автобусный пассажиропоток здесь не только не снизился, но и вырос на 6%, — рассказали в Гродненской региональной таможне.





На 8,5% увеличилось и количество автобусов, что пересекли белорусско-литовскую границу в пункте пропуска «Каменный Лог». Всего здесь оформлено более 30 тыс. такого транспорта.

Наибольший рост автобусного потока, а это на 23% больше, чем в предыдущем году, отмечен в пункте пропуска «Привалка» — он увеличился с 8 000 автобусов до 10 000.

Бесспорно, такому увеличению способствуют создаваемые таможенным комитетом и таможней комфортные условия для пересекающих таможенную границу ЕАЭС, в том числе за счет оптимизации таможенных процедур и модернизации пунктов пропуска.

Безвизовый режим является также значимым фактором растущей туристической привлекательности гродненского региона. К слову, в Гродненской региональной таможне предоставляется возможность осуществить свой такой въезд на таможенную территорию Республики Беларусь через пункты пропуска «Брузги», «Берестовица», «Бенякони», «Привалка», «Лесная», «Гродно-Центральный», «Аэропорт».

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