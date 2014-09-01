Вырос на хуторе, встретил любовь в 11, пережил предательство тренера. История невероятного Фуркада

Источник материала: Tut.by

Мартен Фуркад — это глыба в современном биатлоне. Норвежскому вундеркинду Йоханнесу Бё пока только снятся титулы Мартена. Француз — семикратный обладатель Большого хрустального глобуса, пятикратный олимпийский чемпион, любимчик медиа и жесткий противник допинга. Вот уже девятый сезон он рубится за Кубок мира и одним своим присутствием превращает биатлон в захватывающий сериал, полный драм, предательств, испытаний успехом и побед над собой. В общем, не переключайтесь!



Фото: Reuters

Детство на природе и стремление быть лучшим

Мартен Фуркад родился в семье логопеда Жизель и горного гида Марселя. Когда ему было всего пять, родители переехали в живописный дом на природе.

— Это был чудесный каменный дом с сараями, хлевом, большой гостиной и комнатами для сдачи постояльцам. Всё на природе, в 15 километрах от ближайших соседей.

В семье, помимо Мартена, подрастали еще два мальчика: старший Симон, экс-биатлонист сборной Франции, и младший Брис, который сейчас работает горнолыжным инструктором.

— Если быть честным, вначале я боялся Симона. Когда, будучи ребенком, я дрался с Брисом, самым младшим из нас, Симон обычно вставал на его защиту, и мне приходилось иметь дело с ним, — описывал детство в автобиографии пятикратный олимпийский чемпион.

Мартен отмечал, что братья росли самостоятельными, спортивными, выносливыми, но, самое главное, счастливыми:

— Когда мне было около двенадцати, отец несколько раз брал меня с собой в горы. Я шел в темпе взрослых, шесть или семь часов в день, вел лошадей и помогал с обустройством лагеря. Я обожал эти моменты, на туристов производила впечатление моя выносливость. Я был любимцем, маленькой «звездой» туристической группы.

Погоня за братом Симоном

Фуркад с детства обожал соревновательный дух. Он расстраивался, когда приносил из школы не самую высокую оценку или пробегал кросс со вторым временем (даже если против него соревновались легкоатлеты).

В школьном возрасте Мартен, как и старший Симон, занимался горными и беговыми лыжами, походами на снегоступах и велосипедным спортом.

Когда Симон записался на хоккей, Фуркад-младший последовал за ним. Но из-за дороговизны вида спорта братья были вынуждены переключиться на лыжи.

— Симон занялся биатлоном за компанию с друзьями. Что до меня, я следовал за старшим братом. Издалека. Даже если это его раздражало. Думаю, в то время он искал себя.

— Я старше на четыре года, и Мартен всегда тянулся за мной, подражал, все впитывал. Когда я выступал на Кубках мира, он был еще зеленым юниором, — рассказывал в интервью Симон.

Фуркаду-старшему, который еще 10−15 лет назад считался очень перспективным биатлонистом, не удалось построить столь успешную карьеру, как Мартену. Высшее достижение Симона-биатлониста — золото микста на чемпионате мира 2009.

Симон Фуркад болезненно переживал успехи Мартена. Ему понадобилось время, чтобы принять доминирование брата и наладить отношения с Мартеном уже в статусе звезды.

— Это было очень сложно: осознать, что младший братишка, который еще недавно смотрел на меня, как на кумира, теперь меня обыгрывает. Меня пугала сама мысль: учиться у младшего брата.

И только теперь я могу спокойно сказать, что в чем-то он лучше меня. И не стесняюсь смотреть на тренировках, как он работает, — признавал Симон после завоевания Мартеном первого Кубка мира.

По мнению Симона , младший брат добился больших высот благодаря своему хладнокровию:

— Он знает, как контролировать свои эмоции. А я не такой. Я люблю делиться эмоциями с людьми.

По итогам сезона 2018/2019 Симон Фуркад завершил карьеру спортсмена и переключился на тренерскую работу с юниорской сборной.

Прекрасная Элен — любовь всей жизни

Еще один очень важный человек в жизни пятикратного олимпийского чемпиона — его муза по имени Элен. Мартен встретил свою любовь на чемпионате Франции среди клубов. Ему тогда было всего 11, а Элен — на год больше.

Фуркад отличался красноречием, обаянием и даже в таком юном возрасте не растерялся и написал Элен записку с вопросом, не хочет ли она поцеловать его.

— Странно, но Элен не согласилась! Насколько помню, она передала мне короткий ответ вроде «О, нет!». Думаю, тогда я действительно казался ей обузой.

Год спустя Мартен и Элен снова встретились. На этот раз звезды были к французу более благосклонны.

Правда, в период между 14 и 18 лет молодые люди несколько раз прекращали общение, главным образом — из-за расстояния.

Но все-таки именно учительница Элен стала главной женщиной в жизни уже взрослого Фуркада. Она подарила ему стабильность чувств, в которой нуждался амбициозный биатлонист, а еще двух дочерей — Манон и Энес.

— Это потрясающе, что Элен сейчас моя спутница, мать моих детей. Я убежден, что без нее мне бы не удалось построить карьеру.

Интересно, что Мартен и Элен до сих пор не сыграли свадьбу, хотя вместе уже почти 20 лет. Мартен называет этот шаг очень серьезным и не спешит оформлять отношения.

Предательство тренера и коллекция из глобусов

Мартен Фуркад всегда был тем спортсменом, который не скупился на комплименты своей команде, он хвалит всех причастных — от тренеров до пресс-менеджера. Биатлонист регулярно отмечает, что его успехи были бы невозможны без участия других профессионалов.

Одним из таких спецов, которые лепили непобедимого Мартена, был французский тренер по стрельбе Зигфрид Мазе.

Он начинал сотрудничать еще с Фуркадом-юниором и в будущем помог Мартену завоевать пять Кубков мира. А на финише сезона 2015/2016 многолетний коуч сборной Франции заявил, что уходит работать к принципиальным соперникам французов — норвежцам.

Мартен назвал этот шаг Зигфрида предательством. И описал в автобиографии «Мечта о золоте и снеге» , что испытывал в момент расставания:

— Зиг, наш тренер по стрельбе, сидел напротив нас и нервничал. Он напомнил мне самого себя, когда пришел в нашу команду восемь лет назад, он был очень застенчив тогда.

Все спокойствие, которое было в нем все эти годы, казалось, улетучилось. Это разительно отличалось от той уверенности, которая была с ним, когда он стоял у бинокля.

У него были свои причины, не знаю какие — семейные, финансовые или карьерные, не мне судить. Но ни одна из этих причин не могла избавить меня от чувства, что меня предали.

По словам Мазе , тренер нуждался в новом вызове. Да и работать с суперзвездой Фуркадом было не тем же самым, что и с Мартеном-юниором:

— После Игр в Сочи я почувствовал, что ситуация становится иной. Мы по-прежнему оставались с Мартеном друзьями, но… Знаете, не так просто давать советы двукратному олимпийскому чемпиону.

Возможно, все дело было в том, что мы действительно слишком долго работали бок о бок. В таких случаях у спортсмена наступает привыкание: он каждый день слышит одни и те же замечания, одни и те же интонации, и в конце концов просто перестает реагировать на слова тренера так, как реагировал в начале совместной работы.

С приходом Мазе норвежцы почти безболезненно пережили смену поколений: отправили на пенсию Бьорндалена и Свендсена, взрастили непобедимого Йоханнеса Бё и продолжают пачками поставлять на Кубок мира талантливую молодежь.

Без Мазе Мартен смог выиграть еще два Больших хрустальных глобуса и по ходу этого сезона продолжает бороться с Йоханнесом Бё и компанией за восьмой «хрусталь» в карьере.

— Забавно, что Мазе думает, будто у него есть стратегия победы надо мной, — с улыбкой замечает 31-летний Мартен.

Тренер Франк Бадью, который сменил Зигфрида Мазе на тренерском мостике сборной Франции, так характеризовал уникальность Фуркада:

— Он наделен не только физической силой, но и уникальными умственными способностями. Мартен вовлечен [в рабочий процесс] на 110%. У него блестящий интеллект, он все анализирует прямо в гуще событий, правильно реагирует на все ситуации. Это действительно машина!



Фото: vk.com/ugra2015

Завершение карьеры, возможно, близко

После Олимпийских игр в Корее Фуркад заявил, что продолжит карьеру еще как минимум до чемпионата мира 2020. Предстоящий мир пройдет в его любимом Антхольце.

— Я верен своей стратегии, которая у меня есть со времен Пхенчхана, — отметил в октябре Мартен. — Подведу итоги в конце сезона, чтобы сказать, продолжу ли приключение или нет, хотя я знаю, что точно не продолжу после Олимпиады в Пекине 2022 года.

Пятикратный чемпион Олимпийских игр уверяет, что на данный момент у него достаточно мотивации гоняться на Кубке мира:

— Мне нравится заниматься спортом, который я люблю, быть успешным на лыжах, видеть, что я все еще могу прогрессировать, переживать потрясающие эмоции с командой.

Есть много вещей, которые могут заставить меня максимально продлить мое вступление. Но есть также вещи, которые толкают меня в другую сторону, например, мои две дочери, которые ждут меня дома.

С уходом Мартена биатлон потеряет не только легендарного спортсмена на треке. Мы лишимся и топового артиста, который, как никто, умеет заводить соперников, праздновать победы в прыжке и прямо на огневом рубеже, по-джентльменски признавать чужие успехи и быть лицом не просто страны или поколения, а всего вида спорта.

Но что-то подсказывает, что Фуркад слишком амбициозен и честолюбив, чтобы на 13 лет раньше Бьорндалена превратить лыжи лишь в инвентарь для семейных прогулок в выходные.

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