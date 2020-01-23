В Гродно парень дома на цветном принтере печатал 50-рублевки и распространял их по городу

Источник материала: Tut.by

В Гродно учащийся одного из колледжей печатал дома на цветном принтере купюры номиналом 50 рублей, а потом сбывал их. Молодой человек покупал различные электронные девайсы у сверстников, а потом заставил знакомых, которые были ему должны деньги, также сбывать фальшивые купюры, сообщает милиция региона. Всего в преступной схеме участвовало трое подростков.



Фото: grodno.mvd.gov.by

Первые фальшивые купюры номиналом 50 рублей стали появляться в Гродно после Нового года. Сначала в милицию обратился житель областного центра и рассказал, что продал электронную сигарету за 100 рублей ранее незнакомому молодому человеку, с которым связался в одной из социальных сетей. Покупатель расплатился двумя банкнотами по 50 рублей.

Продавец сразу не разобрался, что купюры фальшивые, даже успел рассчитаться одной из них в магазине, где подделку без проблем приняли. А потом внимательно изучил деньги и понял, что его обманули.

Покупателя электронной сигареты нашли быстро, но оказалось, что молодой человек ни при чем.

Потом поддельные купюры обнаружили в кассах двух торговых центров, а также в газетном киоске. Всего в Гродно за короткий срок было выявлено пять фальшивых купюр.

Милиция начала проверять факты и пришла к выводу, что сбывал фальшивки в торговую сеть не их изготовитель, а посторонние люди, которые, порой, ничего не подозревали. Например, к жителю Гродно в автобусе подошли незнакомцы и попросили разменять 50 рублей на более мелкие купюры, потерпевший согласился, даже не поняв, что его обманули.

В дальнейшем сотрудники милиции установили, что к изготовлению поддельных банкнот может быть причастен учащийся одного из гродненских колледжей.

Сначала фальшивые деньги молодой человек распространял сам, а потом привлек к этому делу своих знакомых. Те отказаться не смогли, потому что были должны парню деньги. Всего в преступной схеме участвовало три подростка, напечатаны 7 купюр.

Задержали основного фальшивомонетчика тогда, когда он пытался сбыть очередную купюру собственного производства. Милиция по месту жительства парня изъяла принтер и настоящую пятидесятирублевую купюру, которая использовалась в качестве образца.