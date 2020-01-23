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Лучшие учащиеся области встретились с председателем Минского областного исполнительного комитета

23.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

22 января 2020 года лучшие учащиеся Минщины встретились с председателем Минского областного исполнительного комитета Александром Генриховичем Турчиным.

Мероприятие, целью которого стало развитие лидерских качеств учащихся столичного региона, поддержка и поощрение победителей конкурса «Ученик года Минской области – 2019», прошло в Минском областном исполнительном комитете. На нем присутствовали начальник главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета Татьяна Валентиновна Апранич, представители средств массовой информации.

На встречу с руководителем Минской области были приглашены учащиеся, проявившие себя в 2019 году в учебной, творческой, спортивной и общественной деятельности. Среди лучших учащихся Минщины – стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, победители олимпиад и конкурсов, спортивных и творческих состязаний, лидеры ученического самоуправления, волонтеры. В мероприятии также приняли участие представители школьных СМИ Минщины – четверо юных корреспондентов Слуцкого района.

Встреча прошла в формате пресс-конференции, что обеспечило свободное общение руководителя области и юного поколения столичного региона. Ребят интересовали факты из детства Александра Генриховича, его учеба в школе, выбор профессии, карьера, жизненные приоритеты и многое другое.

Отметим, что за пять лет проведения конкурса «Ученик года Минской области» подобная встреча состоялась впервые.

После общения с А. Г. Турчиным ребята посетили Парк высоких технологий.

 
 
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22 января 2020 года лучшие учащиеся Минщины встретились с председателем Минского областного исполнительного комитета Александром Генриховичем...
 
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