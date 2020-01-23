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Брестская область представит коллективную экспозицию на туристической выставке в Литве

23.01.2020 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская область представит коллективную экспозицию на IV Международной туристической выставке Adventour-2020, которая пройдет в Вильнюсе 24-26 января, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Пивник.

Брестская область представит коллективную экспозицию на туристической выставке в Литве

Деловой визит в столицу Литвы организовало региональное отделение БелТПП совместно с управлением спорта и туризма Брестского облисполкома. В составе делегации 11 субъектов туриндустрии региона. В частности, для продвижения экспорта туруслуг и установления деловых контактов с литовскими и зарубежными туроператорами отправились представители санаториев "Берестье", "Ружанский", "Надзея", "Чабарок", национального парка "Беловежская пуща", отеля "Эрмитаж", турфирм Бреста и Пинска, агротуристического кластера "Муховэцька кумора", объединяющего ряд усадеб Кобринского и Жабинковского районов.

Уже сегодня часть делегации примет участие в мероприятии, организованном в посольстве Беларуси в Литве. А 24 января состоится представление коллективного стенда Брестской области в общей презентации белорусских туристических предложений под эгидой Национального агентства по туризму.

"Надеемся, оздоровительные услуги, отдых, которые предоставляют субъекты туриндустрии Брестской области, а также возможности безвизового режима вызовут интерес у посетителей выставки. Брестчане традиционно держат в фокусе внимания польское направление, но, считаю, у нас достойный турпродукт, чтобы заинтересовать жителей стран Балтии. Помимо этого будем активно приглашать зарубежных коллег к участию в туристическом форуме, который пройдет в апреле во время V Международного форума-выставки деловых контактов "Брест-2020", - отметила Елена Пивник.

С 30 января по 2 февраля региональные услуги санаторно-курортного отдыха и лечения планируется представить на крупной международной туристической выставке-ярмарке Латвии и балтийского региона Balttour в Риге.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестская область представит коллективную экспозицию на IV Международной туристической выставке Adventour-2020, которая пройдет в Вильнюсе 24-26 января, сообщила...
 
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