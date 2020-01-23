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Рухнет ли экономика Лукашенко из-за мировых цен на нефть?
Источник материала: Партизан
«Нефтяная война» между Минском и Москвой продолжается. При отсутствии полноценных поставок из России белорусские власти решились закупить первые 80 тысяч тонн сырья у Норвегии.
Во сколько они обошлись Минску?
По расчетам телеграм-канала
– Норвежская нефть – норвежские цены на топливо? – задается вопросом телеграм-канал.
Тем временем появилась информация, что
Почему же белорусские власти продемонстрировали готовность покупать нефть дороже, чем у России?
С одной стороны, они устраивают своеобразный эксперимент, чтобы посмотреть, как будет с прибылью при импорте нефти по мировым ценам,
С другой стороны, это шантаж России. Мол, посмотрите, на Москве свет клином не сошелся.
– То есть обе стороны берут друг друга измором, происходит игра, кто не устоит первый. И норвежская нефть – шаг в этой игре, – отмечает Карбалевич.
Недавно первый вице-премьер Дмитрий Крутой объяснил логику властей: не только белорусская сторона, но и российские нефтяные компании заинтересованы в том, чтобы быстрее решить конфликт – надо же куда-то девать уже добытую нефть.
Однако Минск может серьезно и больно ошибиться в своих расчетах. Как заявил 22 января основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов,
– Да, (перенаправили), на добыче никак не отразилось. На добыче отражаются только те ограничения, которые есть по ОПЕК+, — цитирует Алекперова ТАСС.
Тем временем директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик
– Понятно, что первый квартал (2020 года) из-за этих сокращений поставок нефти будет провальным. Возможно, (ВВП) даже упадет по итогам первого месяца.
Политолог Валерий Карбалевич не исключает, что нынешняя ситуация может означать конец рентной экономики в Беларуси.
Раньше главной была нефтяная рента. Например, в 2018 году Беларусь купила в России нефти на 6,8 миллиарда долларов, а продала нефтепродуктов на 12,8 миллиарда. Согласно отчету Минфина, от экспорта нефти и нефтепродуктов получили 10% доходов белорусского бюджета.
Но есть еще и газовая рента. Ведь белорусское правительство перепродает российский газ белорусским субъектам хозяйствования по более высокой цене, а доход идет в бюджет. Сейчас, при повышении стоимости газа до 152 долларов за 1 тыс. кубометров, эту маржу получать будет сложнее.
– Демонтаж рентной экономики повлечет за собой отказ от белорусской социальной модели. Поэтому перед страной встает задача поиска более глобальной альтернативы, чем просто нефтяная. Но к этому, кажется, не готовы ни Лукашенко, ни правительство, ни вообще белорусское общество, – считает Карбалевич.
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«Нефтяная война» между Минском и Москвой продолжается. При отсутствии полноценных поставок из России белорусские власти решились закупить первые 80 тысяч тонн...
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