Рухнет ли экономика Лукашенко из-за мировых цен на нефть?

Во сколько они обошлись Минску?





zaprauka.by , примерно на $130 дороже, чем российская нефть. С учетом доставки тонна норвежского сырья может стоить в районе $520. По расчетам телеграм-каналаС учетом доставки





– Норвежская нефть – норвежские цены на топливо? – задается вопросом телеграм-канал.





Беларусь и Азербайджан обсуждают поставки нефти через Украину. Но до конкретных договоренностей там, похоже, еще далеко. Вероятно, главный вопрос будет заключаться в цене поставок. Тем временем появилась информация, чтоНо до конкретных договоренностей там, похоже, еще далеко. Вероятно, главный вопрос будет заключаться в цене поставок.





Почему же белорусские власти продемонстрировали готовность покупать нефть дороже, чем у России?









рассуждает политолог Валерий Карбалевич на Радыё Свабода. С одной стороны, они устраивают своеобразный эксперимент, чтобы посмотреть, как будет с прибылью при импорте нефти по мировым ценам,политологна Радыё Свабода.





С другой стороны, это шантаж России. Мол, посмотрите, на Москве свет клином не сошелся.





– То есть обе стороны берут друг друга измором, происходит игра, кто не устоит первый. И норвежская нефть – шаг в этой игре, – отмечает Карбалевич.





Недавно первый вице-премьер Дмитрий Крутой объяснил логику властей: не только белорусская сторона, но и российские нефтяные компании заинтересованы в том, чтобы быстрее решить конфликт – надо же куда-то девать уже добытую нефть.









– Да, (перенаправили), на добыче никак не отразилось. На добыче отражаются только те ограничения, которые есть по ОПЕК+, — цитирует Алекперова ТАСС.





Александр Чубрик заявил Еврорадио: Тем временем директор Исследовательского центра ИПМЕврорадио:





– Понятно, что первый квартал (2020 года) из-за этих сокращений поставок нефти будет провальным. Возможно, (ВВП) даже упадет по итогам первого месяца.





Политолог Валерий Карбалевич не исключает, что нынешняя ситуация может означать конец рентной экономики в Беларуси.









Раньше главной была нефтяная рента. Например, в 2018 году Беларусь купила в России нефти на 6,8 миллиарда долларов, а продала нефтепродуктов на 12,8 миллиарда. Согласно отчету Минфина, от экспорта нефти и нефтепродуктов получили 10% доходов белорусского бюджета.





Но есть еще и газовая рента. Ведь белорусское правительство перепродает российский газ белорусским субъектам хозяйствования по более высокой цене, а доход идет в бюджет. Сейчас, при повышении стоимости газа до 152 долларов за 1 тыс. кубометров, эту маржу получать будет сложнее.





– Демонтаж рентной экономики повлечет за собой отказ от белорусской социальной модели. Поэтому перед страной встает задача поиска более глобальной альтернативы, чем просто нефтяная. Но к этому, кажется, не готовы ни Лукашенко, ни правительство, ни вообще белорусское общество, – считает Карбалевич.