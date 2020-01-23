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Рухнет ли экономика Лукашенко из-за мировых цен на нефть?

23.01.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Нефтяная война» между Минском и Москвой продолжается. При отсутствии полноценных поставок из России белорусские власти решились закупить первые 80 тысяч тонн сырья у Норвегии.

Рухнет ли экономика Лукашенко из-за мировых цен на нефть?
Во сколько они обошлись Минску?

По расчетам телеграм-канала zaprauka.byпримерно на $130 дороже, чем российская нефть. С учетом доставки тонна норвежского сырья может стоить в районе $520.

– Норвежская нефть – норвежские цены на топливо? – задается вопросом телеграм-канал.

Тем временем появилась информация, что Беларусь и Азербайджан обсуждают поставки нефти через Украину. Но до конкретных договоренностей там, похоже, еще далеко. Вероятно, главный вопрос будет заключаться в цене поставок.

Почему же белорусские власти продемонстрировали готовность покупать нефть дороже, чем у России?


С одной стороны, они устраивают своеобразный эксперимент, чтобы посмотреть, как будет с прибылью при импорте нефти по мировым ценам, рассуждает политолог Валерий Карбалевич на Радыё Свабода.

С другой стороны, это шантаж России. Мол, посмотрите, на Москве свет клином не сошелся.

– То есть обе стороны берут друг друга измором, происходит игра, кто не устоит первый. И норвежская нефть – шаг в этой игре, – отмечает Карбалевич.

Недавно первый вице-премьер Дмитрий Крутой объяснил логику властей: не только белорусская сторона, но и российские нефтяные компании заинтересованы в том, чтобы быстрее решить конфликт – надо же куда-то девать уже добытую нефть.

Однако Минск может серьезно и больно ошибиться в своих расчетах. Как заявил 22 января основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, его компания уже перенаправила на другие направления объемы нефти, поставляемые ранее Беларуси.

– Да, (перенаправили), на добыче никак не отразилось. На добыче отражаются только те ограничения, которые есть по ОПЕК+, — цитирует Алекперова ТАСС.

Тем временем директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрикзаявил Еврорадио:

– Понятно, что первый квартал (2020 года) из-за этих сокращений поставок нефти будет провальным. Возможно, (ВВП) даже упадет по итогам первого месяца.

Политолог Валерий Карбалевич не исключает, что нынешняя ситуация может означать конец рентной экономики в Беларуси.


Раньше главной была нефтяная рента. Например, в 2018 году Беларусь купила в России нефти на 6,8 миллиарда долларов, а продала нефтепродуктов на 12,8 миллиарда. Согласно отчету Минфина, от экспорта нефти и нефтепродуктов получили 10% доходов белорусского бюджета.

Но есть еще и газовая рента. Ведь белорусское правительство перепродает российский газ белорусским субъектам хозяйствования по более высокой цене, а доход идет в бюджет. Сейчас, при повышении стоимости газа до 152 долларов за 1 тыс. кубометров, эту маржу получать будет сложнее.

– Демонтаж рентной экономики повлечет за собой отказ от белорусской социальной модели. Поэтому перед страной встает задача поиска более глобальной альтернативы, чем просто нефтяная. Но к этому, кажется, не готовы ни Лукашенко, ни правительство, ни вообще белорусское общество, – считает Карбалевич.  
 
Теги: Минск
 
 
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«Нефтяная война» между Минском и Москвой продолжается. При отсутствии полноценных поставок из России белорусские власти решились закупить первые 80 тысяч тонн...
 
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