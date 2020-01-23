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Серийного автовора задержали в Жлобинском районе

23.01.2020 09:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Серийного автовора задержали в Жлобинском районе
МВД Республики Беларусь

Во всех случаях почерк был похож: взломаны замки водительских дверей, из-под капотов исчезли аккумуляторы, из салонов – магнитолы, динамики, карты памяти, ФМ-модуляторы, из багажников – инструменты, сообщили в МВД.

Общий ущерб составил более полутора тысяч рублей. Пострадавшие авто были припаркованы на улице в трех точках города, не оборудованы сигнализацией.

Оперативники вышли на след ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя Жлобинского района. Его задержали. Во время обыска у него дома обнаружили часть украденного. Аккумуляторы мужчина успел сдать в скупку б/у запчастей, остальное продал через интернет.

По словам мужчины, в конце ноября он договорился с жителем Чечерска на обмен автомобилями. Но когда сделка не состоялась, решился на преступление, чтобы окупить неблизкий путь. 

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Утром 1 декабря 2019 года в Чечерский РОВД обратились сразу восемь автовладельцев. Ночью неизвестный вскрыл и обворовал их машины.
 
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