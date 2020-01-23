Серийного автовора задержали в Жлобинском районе

Во всех случаях почерк был похож: взломаны замки водительских дверей, из-под капотов исчезли аккумуляторы, из салонов – магнитолы, динамики, карты памяти, ФМ-модуляторы, из багажников – инструменты, сообщили в МВД.
Общий ущерб составил более полутора тысяч рублей. Пострадавшие авто были припаркованы на улице в трех точках города, не оборудованы сигнализацией.
Оперативники вышли на след ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя Жлобинского района. Его задержали. Во время обыска у него дома обнаружили часть украденного. Аккумуляторы мужчина успел сдать в скупку б/у запчастей, остальное продал через интернет.
По словам мужчины, в конце ноября он договорился с жителем Чечерска на обмен автомобилями. Но когда сделка не состоялась, решился на преступление, чтобы окупить неблизкий путь.