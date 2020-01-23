Свидетели, отзовитесь

Источник материала: Клiч Радзiмы

Шарковщинским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб мужчина.

По данным следствия, днём 30 декабря 2019 года 36-летний мужчина управлял автомобилем «Audi-80» и двигался по автодороге в аг. Буевщина Шарковщинского района. Около 18 часов 15 минут совершил наезд на лежащего на проезжей части пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Шарковщинский РОСК обращается с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами аварии, сообщить об этом по телефонам: 6-14-20, 6-24-48.

О. ТАБОЛА,

старший следователь Шарковщинского РОСК.