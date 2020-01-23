Сравниваем ипотеку в Беларуси и у соседей: дело не только в ставке

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что такое ипотека в Беларуси?



В Республике Беларусь правильнее говорить не об ипотеке, а о жилищном кредитовании. До настоящей ипотеки нам не хватает, например, работающего механизма выселения неплательщиков. Потому белорусские банки обеспечивают возврат кредита поручительством.

Жилищные кредиты в Беларуси на середину января 2020 года предлагали по ставке в 12-13%. Под 10% можно было кредитоваться по системе стройсбережений.

Однако у нас до сих пор, хоть и с ограничениями, работают программы льготного кредитования. Самая массовая категория льготников – молодые семьи с детьми. Им кредиты выдаются по следующей схеме:

банк оформляет кредит на общих основаниях, как правило с первым взносом в 10% ;

; в кредитном договоре прописывается ипотека купленного жилья ;

; в качестве обеспечения кредита также привлекаются поручители.

На приобретенную недвижимость выдается свидетельство о государственной регистрации. Где:

во втором пункте заемщик указывается владельцем жилья ;

; в третьем прописываются права (обременения) на это жилье со стороны банка-займодавца, присутствует термин «ипотека»;

со стороны банка-займодавца, присутствует термин «ипотека»; в четвертом указываются ограничения на продажу, дарение и обмен недвижимости до погашения кредита.

По льготному кредиту для молодой семьи с двумя детьми банк назначает проценты из расчета: ставка рефинансирования плюс 3%. Государство компенсирует проценты по схеме: ставка рефинансирования минус 2%. Заемщик платит банку основную сумму кредита и оставшиеся 5%.



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Прочие категории льготников субсидируются по своим правилам, в большинстве случаев гораздо более выгодным. Так многодетным и сиротам, полностью или частично погашают и проценты, и основную сумму кредита.

Мы рассказываем эти подробности потому, что основная масса жилья за пределами Минска приобретается как раз по льготным программам, да и в самой столице их доля весьма высока (около трети).

Ипотека в России

В Российской Федерации средняя ставка по ипотеке составляет около 10%.

Есть дешевые варианты со ставкой меньше 2%, но такие предложения подходят лишь для определенных объектов в отдельных регионах (например – на Дальнем Востоке).

В России также работают программы для молодых семей. Но механизм распределения льгот там отличается от белорусского:

государство выдает невозвратную 30% субсидию от определенного регионального норматива стоимости жилья;

от определенного регионального норматива стоимости жилья; после рождения детей ставки опускаются ниже 5%, возможна приостановка всех платежей.

Действует также особая военная ипотека, которую в течение срока службы погашает государство. Есть особые варианты для госслужащих; многодетных и пр.

Ипотека в Украине

В Украине ставки по жилищным кредитам заметно выше, по данным прошлого года – от 17,5-25%. В 2020 году Национальный банк Украины, в связи с укреплением гривны, обещает снижение ставки до 14-15%.



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Украина также имеет свою льготную ипотеку, рассчитанную в первую очередь на молодежь, с довольно привлекательными условиями:

годовая ставка – 3% для холостяков и семей без детей;

для холостяков и семей без детей; после рождения первого ребенка ставка падает до 0%;

с появлением второго ребенка списывается еще 25% основного долга ;

; после третьего – 50% ;

; срок погашения – до 30 лет.

Однако получают льготные кредиты очень немногие, в некоторых областях всего несколько человек за год. Право на льготы имеют также военные, переселенцы из зоны боевых действий и пр.

Ипотека в Литве

Литва это уже Евросоюз и правила жилищного кредитования там принципиально иные. Банки обычно не указывают заранее ставки по ипотеке, но назначают их индивидуально. В среднем, по итогам прошлого года, кредитовали под 2,37%. 4-5 лет назад было меньше 2%.

Говорить о льготах по процентам при таких ставках как-то неловко. Однако поддержка для семей с детьми и молодых специалистов существует. Но выражается по-другому, например – в уменьшении обязательного первого взноса с 15% до 5%.

Ипотека в Латвии

Ипотека в Латвии по условиям мало отличается от литовской. Кстати, в обеих республиках жилье кредитуют одни и те же банки. В Латвии ставки колеблются от 1,5% до 3%. По отзывам на сайте numbeo.com, в среднем – 2,53%.

Ипотека в Польше

Польская ипотека по основным параметрам похожа на ипотеку в Прибалтике. Но ставки выше, т.к. кредиты выдаются в польских злотых. Инфляция у злотого больше, чем у евро, потому средняя ставка по ипотеке в Польше около 4% (по отзывам на numbeo.com – 3,94%). Есть дешевые предложения со ставкой меньше 2%, но есть кредиты дороже 5%.

Что в итоге

Масса статей об «ипотеке у нас и у них» сводится к тому, что в Европе, Америке и вообще в «цивилизованном мире» ипотека дешевая, у нас – неподъемно дорогая. Но стоит ли белорусам завидовать и кому?

Все белорусы могут завидовать доступности европейской ипотеки: предложения разнообразней, легче найти подходящий продукт, подобрать размер и график выплат.

Завидовать украинской ипотеке, пожалуй не стоит, а ситуация в России слишком сложна. Кто-то получает ипотеку, в т.ч. льготную, без особых проблем, но многие молодые семьи в регионах не имеют даже шанса дождаться своей очереди.

Для справки – в России и Украине молодежные льготы кончаются после 35, в Беларуси – нужно стать на очередь, пока хотя бы одному из супругов меньше 30 лет, а потом ждать льготный кредит сколь угодно долго.

И не будем забывать, что реальная цена кредита – это разница между ставкой и текущей инфляцией.

Тем, кто берет в Беларуси кредит без льгот, трудно не из-за высоких ставок, но из-за низких зарплат. Европеец, отдающий половину средней зарплаты на выплату по ипотеке, сравнительно комфортно живет на оставшуюся половину. У нас платежи по кредиту на общих основаниях не оставят от средней зарплаты денег даже на еду.