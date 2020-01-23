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Началась консервация аккумуляторного завода в Бресте

23.01.2020 10:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В «АйПауэр» начата процедура консервации аккумуляторного завода.

Об этом сообщили представители компании в ходе процедуры передачи общественности документов для проведения общественной экологической экспертизы.

Как пояснил операционный директор группы компаний 1АК-GROUP Дмитрий Бутов, целью экспертизы является более тщательное изучение проектной документации независимыми экспертами на предмет воздействия создаваемого производства (аккумуляторного завода) на окружающую среду, с тем чтобы представить общественности альтернативный взгляд.

Поскольку население Бреста интересуют выбросы по свинцу, то на эту тему высказался главный инженер ООО «НПФ Экология» Дмитрий Гуриков.


Он признал, что при форс-мажорном сценарии, максимальное количество выбросов свинца может вырасти до 29 кг в год. Но это не значит, что так будет.

"Неблагоприятные факторы можно быстро устранить, не допустив их длительного применения. К примеру, наладить работу газоочистного оборудования до максимальной эффективности 99,9%", - цитирует Гурикова officelife
 
Теги: Брест
 
 
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В «АйПауэр» начата процедура консервации аккумуляторного завода.
 
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