Началась консервация аккумуляторного завода в Бресте

Об этом сообщили представители компании в ходе процедуры передачи общественности документов для проведения общественной экологической экспертизы.





Как пояснил операционный директор группы компаний 1АК-GROUP Дмитрий Бутов, целью экспертизы является более тщательное изучение проектной документации независимыми экспертами на предмет воздействия создаваемого производства (аккумуляторного завода) на окружающую среду, с тем чтобы представить общественности альтернативный взгляд.





Дмитрий Гуриков. Поскольку население Бреста интересуют выбросы по свинцу, то на эту тему высказался главный инженер ООО «НПФ Экология»









Он признал, что при форс-мажорном сценарии, максимальное количество выбросов свинца может вырасти до 29 кг в год. Но это не значит, что так будет.





officelife "Неблагоприятные факторы можно быстро устранить, не допустив их длительного применения. К примеру, наладить работу газоочистного оборудования до максимальной эффективности 99,9%", - цитирует Гурикова



