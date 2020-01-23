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Специальной премией наградили участников Христианского образовательного центра

23.01.2020 11:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специальной премией наградили участников Христианского образовательного центра имени святых Мефодия и Кирилла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Специальной премией наградили участников Христианского образовательного центра

Специальной премией наградили участников Христианского образовательного центра

Рождественский вечер собрал священнослужителей, руководителей и сотрудников учреждений образования и здравоохранения. Более 20 лет центр является площадкой для религиозных, экономических и культурных инициатив как в Беларуси, так и за рубежом. Возглавил собрание митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Специальной премией наградили участников Христианского образовательного центра

Наталья Витченко, первый заместитель председателя правления ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей»:
Я хочу высказать слова сердечной благодарности Белорусской православной церкви и международному общественному объединению Христианский образовательный центр святых Мефодия и Кирилла, которые увидели в Белорусском союзе музыкальных деятелей достойного партнера. Премия высокая награда, это далеко не лично моя заслуга, а результат многолетнего коллективного творчества всех членов союза музыкальных деятелей.

Специальной премией наградили участников Христианского образовательного центра


Святослав Рогальский, кандидат богословия, доцент Минской духовной академии и Института теологии БГУ:
Более 20 лет мы вручаем премии за особый вклад в развитие духовного теологического образования, развитие православной культуры тем людям, которые наиболее потрудились в ушедшем году на этой ниве христианского просвещения, образования и культуры.

Специальной премией наградили участников Христианского образовательного центра


В 2019 году Христианский образовательный центр организовал более десятка проектов. Среди них благотворительные акции и духовно-образовательные программы для школ и вузов. 

Люди в материале: Наталья Витченко, Святослав Рогальский
 
 
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Новости Беларуси. Специальной премией наградили участников Христианского образовательного центра имени святых Мефодия и Кирилла, сообщили в программе Новости...
 
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