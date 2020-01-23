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Специальной премией наградили участников Христианского образовательного центра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Специальной премией наградили участников Христианского образовательного центра имени святых Мефодия и Кирилла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рождественский вечер собрал священнослужителей, руководителей и сотрудников учреждений образования и здравоохранения. Более 20 лет центр является площадкой для религиозных, экономических и культурных инициатив как в Беларуси, так и за рубежом. Возглавил собрание митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Наталья Витченко, первый заместитель председателя правления ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей»:
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Новости Беларуси. Специальной премией наградили участников Христианского образовательного центра имени святых Мефодия и Кирилла, сообщили в программе Новости...
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