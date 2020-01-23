В тающих льдах Тибета обнаружили неизвестные древние вирусы

Источник материала: Tut.by

Группа ученых из США и Китая во время исследований в Тибете пять лет назад обнаружила в образцах льда возрастом не менее 15 тысяч лет неизвестные науке вирусы. Недавно исследователи опубликовали статью о проделанной работе. Об этом сообщает ресурс futurism.com.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: wikipedia

Исследователи извлекли несколько ледяных кернов, предварительно прорубив скважину в 50 метров в древнем леднике. После анализа выяснилось: проба содержит 33 группы вирусов, 28 из которых науке пока неизвестны. Специалисты опасаются, что изменение климата на планете может высвободить эти вирусы в окружающую среду и, потенциально, навредить человеку и другим живым организмам.

При этом ученые отмечают: вероятно, разные группы вирусов относятся к разным периодам во времени. Исследователи планируют продолжить работу и проанализировать срезы других ледников для поиска иных вирусных групп. Таким образом, они смогут изучить их заранее.