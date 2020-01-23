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В Минске запустили интернет-сервис для поиска пропавших животных

23.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На сайте «Фауна города» в подразделе «Информация» при клике отображается раздел «Потерянные и найденные животные».

В Минске запустили интернет-сервис для поиска пропавших животных
Фото Pixabay

На данный момент здесь размещена информация о девяти найденных питомцах и семи потерянных.

Любой желающий может оставить сведения о потерянном или найденном питомце с фотографией и указанием места, где животное находится сейчас или где его видели в последний раз. Есть поле для контактов. Срок действия заявки — месяц после публикации.

Государственное предприятие «Фауна города» функционирует с 2004 года. Сотрудники отлавливают безнадзорных питомцев и животных, подбирают травмированных питомцев, принимают ненужных и найденных в городе на временное содержание, передают собак и кошек под владельческий контроль.

 
 
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На сайте "Фауна города" в подразделе "Информация" при клике отображается раздел "Потерянные и найденные животные". На данный момент здесь размещена...
 
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