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В Могилеве начали строить кардиохирургический корпус областной больницы

23.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


В ознаменование начала строительства кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы заложили капсулу времени с посланием будущим поколением  в первый камень фундамента. Вскрыть ее планируют 30 марта 2071 года в честь 100-летия больницы.

В Могилеве начали строить кардиохирургический корпус областной больницы

В Могилеве начали строить кардиохирургический корпус областной больницы

Торжественное мероприятие стало частью семинара-совещания «О развитии здравоохранения и эффективном использовании медицинских ресурсов в Могилевской области», который прошел сегодня в городе на Днепре. Его участники обсудили Программу развития здравоохранения региона на 2020-2025 годы.

В Могилеве начали строить кардиохирургический корпус областной больницы

Документ направлен на совершенствование структуры управления, оптимизацию объектов здравоохранения с той целью, чтобы в последующем оказывать профессиональную помощь людям, продлевать их жизни, отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. «Благодаря главе государства и предприятиям, которые поддержали инициативу перечисления 1,25% от выручки на возведение объектов здравоохранения региона, в прошлом году был завершен ремонт роддома в Могилеве, нового корпуса районной больницы в Осиповичах, отремонтирован первый этаж детской больницы в Глуске, — подчеркнул губернатор. – В текущем году планируем ввести в строй новую поликлинику в микрорайоне Казимировка. Назрела серьезная необходимость и в кардиохирургическом корпусе».

Высокотехнологичный центр позволит вдвое увеличить количество операций, в том числе на открытом сердце. Сейчас эта цифра приближается к тремстам. Соответственно, с вводом нового корпуса сократится время ожидания операций до нескольких месяцев. В настоящее время все расписано до мая 2021 года.

Четырехэтажное здание будет соответствовать всем современным стандартам. На цокольном этаже разместится центральное стерилизационное отделение, на первом  — приемное отделение, где поток пациентов будут делить на срочных и плановых. Здесь же установят рентгеновский аппарат и ангиограф. Этажом выше — отделение интенсивной кардиологии и трансплантации. На четвертом разместят реанимацию и операционные.

В Могилеве начали строить кардиохирургический корпус областной больницы

«В Могилеве великолепные кардиохирурги, которые могут делать значительно больше и по качеству проведения операций, и по объемам, — уверен главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения, директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек. – Надеюсь, с появлением дополнительных площадей и оборудования они выйдут на новый уровень, смогут проводить гибридные операции, не требующие вскрытия грудной клетки. Когда операция делается открытым способом – это огромная рана, после которой пациенты могут находиться на лечении до полугода. Гибридная хирургия, когда одному и тому же больному одновременно выполняют закрытое и открытое вмешательство, — вершина современной сосудистой хирургии. Не нужно больших разрезов. Через сосуды и артерии вен можно поставить, например, клапан в сердце, стент-графт в аорту. Операция будет малоинвазивной и пациент через 2-3 дня отправится домой».

В Могилеве начали строить кардиохирургический корпус областной больницы

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило подчеркнул, что при оказании экстренной помощи людям с сердечно-сосудистой патологией крайне важна скорость. Не из каждой точки Беларуси можно добраться в столицу за 120 минут, выдержав так называемый золотой стандарт. Концепция по улучшению доступности такой медицинской помощи заложена по всей стране, поэтому центры, подобные могилевскому, сегодня строятся не только в областных городах, но и райцентрах численностью от 80 тыс. человек.

В Могилеве начали строить кардиохирургический корпус областной больницы

Информация с сайта Могилевского облисполкома.


 
Теги: Могилев
 
 
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В ознаменование начала строительства кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы заложили капсулу времени с посланием будущим поколением  в...
 
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