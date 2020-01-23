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Смертельный вирус: китайцы в панике штурмуют магазины и запираются дома

23.01.2020 11:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество пациентов с новым типом коронавируса в Китае уже увеличилось до 617. Жители города Ухань, откуда в декабре начала распространяться инфекция, штурмуют магазины и запираются в домах.

Среди заболевших оказались и люди, которые не ездили в Ухань. Из-за новой болезни, по последним данным, погибли 17 человек — все они жили в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. Мэрия города сообщила, что для заболевших в местных больницах уже приготовлено более 4,3 тысячи койко-мест, пишет ntv.ru

Из-за пневмонии нового типа китайские власти приняли срочные меры. Установлено, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем. Решено приостановить транспортное сообщение с Уханем, а в самом городе ограничили массовые мероприятия. 

Перепуганные жители 11-миллионного города не хотят покидать квартиры без особой необходимости. Улицы опустели, и лишь в супермаркетах многолюдно: толпы горожан буквально штурмуют магазины, скупая продукты и товары первой необходимости.

Одна из жительниц Уханя рассказала, что за один поход в универсам купила товаров на 2 тысячи юаней (около 300 долларов). Купленное с трудом уместилось в двух тележках. Женщина надеется, что этого хватит надолго, так как ее семья в ближайшее время не собирается покидать квартиру. 

Другая горожанка рассказала, что предпочитает делать покупки онлайн, не выходя из дома. Однако из-за ажиотажа заказов приходится ждать едва ли не сутки.



Между тем вирус уже вышел за пределы КНР. Случаи заболевания зафиксированы в США, Таиланде, Южной Корее и Японии. Людей с подозрением на коронавирус проверяют в Сингапуре, Гонконге, Бразилии и Австралии. 

Санитарно-карантинный контроль усилили и в России. Накануне в Санкт-Петербурге были госпитализированы два человека — китаец и недавно прилетевший из Шанхая россиянин. Однако по последней информации, что у них ОРВИ.

Напомним, попала в минскую больницу и белоруска, летевшая из Шанхая с вышеупомянутым россиянином. Пока неизвестно, чем заболела она, но симптомы схожи с симптомами короновируса.
 
 
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Количество пациентов с новым типом коронавируса в Китае уже увеличилось до 617. Жители города Ухань, откуда в декабре начала распространяться инфекция, штурмуют...
 
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