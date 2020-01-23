Осторожно, оранжевый уровень! В Несвижском районе зафиксированы отключение электроэнергии, падение дерева на проезжую часть

По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью во многих районах, днем местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 тепла, днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.

В результате прохождения сильного ветра по Несвижскому району 22.01.2020 в центр оперативного управления Несвижского РОЧС поступила информация о падении дерева на проезжую часть в районе д. Оношки, падении баннера по дороге Р-11 вблизи д. Малявщина, незначительных перебоях с электроснабжением в д. Великая Липа, д. Высокая Липа, д. Еськовичи, д. Островки. Спасатели выезжали для оказания помощи в ликвидации последствий прохождения сильного ветра одиноко проживающей пенсионерке в г. Несвиже по ул. Ванчукевича.