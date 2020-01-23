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На Australian Open откладывают матчи из-за выпавшей грязи
Источник материала: Tut.by
Организаторы Australian Open отложили начало матчей на большинстве кортов. Вчера в Мельбурне прошел дождь, смешанный с пылью, и в результаты на корты выпала грязь,
Матч не начинались, пока корты не помыли, но даже после этого многие из них оставались грязными.
Кроме того, из-за сдвигов в расписании часть парных матчей перенесли на пятницу.
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Организаторы турнира отложили начало матчей на большинстве кортов.
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