На Australian Open откладывают матчи из-за выпавшей грязи

Источник материала: Tut.by

Организаторы Australian Open отложили начало матчей на большинстве кортов. Вчера в Мельбурне прошел дождь, смешанный с пылью, и в результаты на корты выпала грязь, пишет sports.ru.

Due to the dust storm the courts need cleaning in Melbourne. Start of matches has been delayed until 12.30pm on outside courts. #AusOpen pic.twitter.com/wkNlMl1YOl — Roland-Garros (@rolandgarros) January 23, 2020

Матч не начинались, пока корты не помыли, но даже после этого многие из них оставались грязными.

Кроме того, из-за сдвигов в расписании часть парных матчей перенесли на пятницу.