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Цены должны быть адекватны уровню заработной платы – Орда

23.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Цены должны быть адекватны уровню зарплаты в стране. Такое мнение 22 января высказал журналистам на XXIV отчетно-выборной конференции Брестского областного объединения профсоюзов председатель ФПБ Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Цены должны быть адекватны уровню заработной платы – Орда
 
Во время конференции

“Цены должны быть адекватными заработной плате в стране. Профсоюзы ежемесячно во всех районах и городах мониторят около 280 магазинов различной формы собственности – и сетевые, и шаговой доступности. Если мы видим необоснованный рост цен, особенно на продукты первой необходимости, информируем об этом и правительство, и Министерство по антимонопольному регулированию и торговле, чтобы были приняты соответствующие меры. В нашем генеральном соглашении с правительством четко обозначено: если растут цены, значит должна расти и зарплата. Потому что от этого зависит уровень жизни наших людей”, – подчеркнул глава ФПБ.

Защита социальных гарантий трудящихся, вопросы соблюдения трудового законодательства, безопасности условий труда, заработной платы – в числе приоритетов профсоюзов. “Сейчас активно обсуждается тема зарплаты бюджетников, для которых с 1 января введена новая форма оплаты труда. Самое главное – чтобы заработная плата не была снижена. Чтобы эта норма выполнялась, ресурсов в бюджете заложено достаточно. Сегодня в организациях бюджетной сферы у нанимателя расширены возможности по распределению доплат и премий. Чтобы это не было кулуарно, профсоюзы должны принимать самое активное участие в распределении этих доплат, чтобы люди в коллективах знали, кого и за какие результаты премировали”, – отметил Михаил Орда.

На контроль за выплатой заработной платы в связи с изменениями по ее начислению обратил внимание и принявший участие в конференции председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Он назвал это одной из насущных задач профсоюзов. Также он нацелил профсоюзных активистов уделять больше внимания производственной дисциплине, соблюдению требований по охране труда как нанимателем, так и работниками.

“Недостаточно, на мой взгляд, защищаются права и интересы работников негосударственного сектора экономики, на уровне частного бизнеса. Не важно, какая форма собственности у предприятия, там работают наши люди, и они вправе рассчитывать на защиту своих законных прав. Особое внимание следует уделить проблемным предприятиям, организациям, допускающим простои, сокращение трудовых графиков, задержки и сокращение зарплаты”, – напутствовал участников конференции губернатор.

Как сообщил председатель Брестского областного объединения профсоюзов Александр Мурашкин, за пять лет правовые службы профсоюзов региона помогли вернуть работникам более Br1,5 млн, незаконно удержанных или невыплаченных нанимателями.

По итогам отчетно-выборной конференции был избран новый председатель Брестского областного объединения профсоюзов. Им стал Николай Шум, до этого времени возглавлявший Малоритский райисполком.

В работе конференции принял участие помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

В Брестской области насчитывается 3065 первичных профсоюзных организаций, в которых состоят более 450 тыс. человек – без малого 95% экономически активного населения региона.-0-

Фото Вадима Якубёнка

Источник: belta.by


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Цены должны быть адекватны уровню зарплаты в стране. Такое мнение 22 января высказал журналистам на XXIV отчетно-выборной конференции Брестского областного
 
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