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Последний из белорусов выбыл на Australian Open в одиночке: Герасимов проиграл Звереву из топ-10

23.01.2020 10:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов не смог одолеть немца Александра Зверева во втором раунде открытого чемпионата Австралии (призовой фонд — 22,75 млн долларов) — 6:7 (5:7), 4:6, 5:7. Борьба в матче протекала преимущественно в геймах на подаче Герасимова, а разницу в счете сделали два брейка и один мини-брейк.


Фото: Reuters

В третьем гейме первой партии Егор Герасимов (98 ATP) ушел с четырех брейк-пойнтов у Александра Зверева (7 ATP) за счет подачи без приема и два последних очка завоевал в розыгрышах. В пятом гейме он отыграл еще два брейк-пойнта. Девятый гейм Герасимов взял «под ноль», а в двенадцатом — во второй раз не смог принять на победу в сете, так что дело дошло до тай-брейка.

В этой части матча Зверев заработал два мини-брейка на ошибках белоруса — выстрелах в аут в розыгрышах. Герасимов выровнял положение после 1:5, а затем в длинном розыгрыше не попал в корт и позволил сопернику добраться до сетбола. На сетболе Егор пробил в сетку: 5:7 — на тай-брейке, 6:7 — в партии.

Во втором гейме второго сета Герасимов отыграл два брейк-пойнта и с пятой попытки реализовал геймбол. В третьем гейме Егор заработал первый брейк-пойнт во встрече и, находясь под давлением в розыгрыше, пробил в сетку. В десятом гейме Зверев имел сетбол, чем не воспользовался. В концовках двух следующих розыгрышей Герасимов не смог доставить мяч на половину корта соперника — 4:6.

В четвертом гейме третьей партии Герасимов пробил в сетку на брейк-пойнте у Зверева. Для Зверева это был второй реализованный брейк-пойнт подряд после девяти неудачных попыток. В девятом гейме на тройном брейк-пойнте Егор перестоял Александра в розыгрыше, а ведь Зверев пробовал подать на матч, — 4:5.

В следующем гейме Зверев заработал матчбол приемом на вылет, но затем не справился с подачей Герасимова. Далее Егор забил у сетки и заработал очко за счет хорошей первой подачи — 5:5. В двенадцатом гейме Александр вновь добрался до матчбола и на этот раз переиграл Егора, выдвинувшегося к сетке, — 5:7.

Итог поединка, который длился два часа и двадцать минут, — 7:6 (7:5), 6:4, 7:5 в пользу Александра Зверева.

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