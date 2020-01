Последний из белорусов выбыл на Australian Open в одиночке: Герасимов проиграл Звереву из топ-10

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов не смог одолеть немца Александра Зверева во втором раунде открытого чемпионата Австралии (призовой фонд — 22,75 млн долларов) — 6:7 (5:7), 4:6, 5:7. Борьба в матче протекала преимущественно в геймах на подаче Герасимова, а разницу в счете сделали два брейка и один мини-брейк.

В третьем гейме первой партии Егор Герасимов (98 ATP) ушел с четырех брейк-пойнтов у Александра Зверева (7 ATP) за счет подачи без приема и два последних очка завоевал в розыгрышах. В пятом гейме он отыграл еще два брейк-пойнта. Девятый гейм Герасимов взял «под ноль», а в двенадцатом — во второй раз не смог принять на победу в сете, так что дело дошло до тай-брейка.

В этой части матча Зверев заработал два мини-брейка на ошибках белоруса — выстрелах в аут в розыгрышах. Герасимов выровнял положение после 1:5, а затем в длинном розыгрыше не попал в корт и позволил сопернику добраться до сетбола. На сетболе Егор пробил в сетку: 5:7 — на тай-брейке, 6:7 — в партии.

Во втором гейме второго сета Герасимов отыграл два брейк-пойнта и с пятой попытки реализовал геймбол. В третьем гейме Егор заработал первый брейк-пойнт во встрече и, находясь под давлением в розыгрыше, пробил в сетку. В десятом гейме Зверев имел сетбол, чем не воспользовался. В концовках двух следующих розыгрышей Герасимов не смог доставить мяч на половину корта соперника — 4:6.