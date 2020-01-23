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Зеленский предлагает принять Украину в ЕС вместо Великобритании

23.01.2020 10:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас очень удобный момент для вступления Украины в Европейский Союз после выхода Великобритании из сообщества.

Об этом он сказал во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНИАН.

«Мы видим свое будущее в ЕС. Что должен сделать ЕС? Просто взять Украину в ЕС. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что это очень простые решения. Мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС, но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в ЕС... но Европейский Союз также должен этого хотеть», - сказал Зеленский, отметив, что многие страны ЕС поддерживают Украину в вопросе будущего членства.

«Вопрос - не когда мы будем в ЕС. Вопрос - какой статус будет Украины в Евросоюзе, какое будет отношение к нашей стране, отношение как к мощному игроку, к равноправному игроку, к стране, которую уважают, на которую не смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit. Возможно, для Украины пришло время сделать enter», - заключил президент Украины.
 
 
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Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас очень удобный момент для вступления Украины в Европейский Союз после выхода Великобритании из сообщества.
 
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