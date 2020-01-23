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Детская школа танцев «Пластилин» ведёт набор детей от 5-15 лет

23.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Детская школа танцев «Пластилин» ведёт набор детей от 5-15 лет

Детская хореография - это не просто танцы для детей, это огромные возможности для полноценного физического, эмоционального и эстетического развития ребенка.

Детская школа танцев «Пластилин» ведёт набор детей от 5-15 лет. Записаться можно по телефону 8 029 148-81-28 (Светлана Константиновна).

Детская школа танцев «Пластилин» ведёт набор детей от 5-15 лет

Детская школа танцев «Пластилин» ведёт набор детей от 5-15 лет

Детская школа танцев «Пластилин» ведёт набор детей от 5-15 лет

Детская школа танцев «Пластилин» ведёт набор детей от 5-15 лет

 
 
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Детская хореография - это не просто танцы для детей, это огромные возможности для полноценного физического, эмоционального и эстетического развития ребенка.
 
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