Источник материала: Слуцк Город





Детская хореография - это не просто танцы для детей, это огромные возможности для полноценного физического, эмоционального и эстетического развития ребенка.

Детская школа танцев «Пластилин» ведёт набор детей от 5-15 лет. Записаться можно по телефону 8 029 148-81-28 (Светлана Константиновна).















