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Детская школа танцев «Пластилин» ведёт набор детей от 5-15 лет
23.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Детская хореография - это не просто танцы для детей, это огромные возможности для полноценного физического, эмоционального и эстетического развития ребенка.
Детская школа танцев «Пластилин» ведёт набор детей от 5-15 лет. Записаться можно по телефону 8 029 148-81-28 (Светлана Константиновна).
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Детская хореография - это не просто танцы для детей, это огромные возможности для полноценного физического, эмоционального и эстетического развития ребенка.
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