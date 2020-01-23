МЧС и балетная труппа Большого театра презентовали необычный календарь

Источник материала: Аргументы и факты

Проект представляет собой календарь, через который тонкой нитью проходит идея о слиянии двух абсолютно противоположных качеств – силы и хрупкости, – присущих спасателям и деятелям искусства. Так, на фотографиях, которые легли в основу, запечатлены изящные и женственные балерины, которые находятся в надежных руках спасателей.

Они, подобно стихиям огня и воды, сливаются воедино, подчеркивая свою неделимость. Участниками проекта стали артистки Большого театра, среди которых заслуженные артистки Республики Беларусь Марина Вежновец и Людмила Хитрова, народные артистки Беларуси Ольга Гайко и Ирина Еромкина, балерины Александра Чижик, Татьяна Уласень, Вероника Овчинникова, Первана Мырадова, Людмила Уланцева, Анна Фокина и другие.

Из спасателей МЧС на фотографиях можно увидеть, например, спасателей из Бобруйска Евгения Лося и Юрия Жилкина, спасателя из Гомеля Станислава Силивончика, преподавателя университета гражданской защиты МЧС Николая Черепенькина, начальника сектора Минского областного управления МЧС Игоря Битковского, спасателей из Минска Дмитрия Пашика, Андрея Лазовикова, Никиту Киселя и других.

В презентации принял участие ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси, заслуженный артист Республики Беларусь Антон Кравченко. Он вместе с Александром Худолеевым, первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, вручили первые экземпляры календаря лицам проекта, а также команде профессионалов, которая занималась воплощением идеи.