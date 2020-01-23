ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧС и балетная труппа Большого театра презентовали необычный календарь

23.01.2020 11:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

МЧС и балетная труппа Большого театра презентовали необычный календарь
МЧС Беларуси

Проект представляет собой календарь, через который тонкой нитью проходит идея о слиянии двух абсолютно противоположных качеств – силы и хрупкости, – присущих спасателям и деятелям искусства. Так, на фотографиях, которые легли в основу, запечатлены изящные и женственные балерины, которые находятся в надежных руках спасателей.

Они, подобно стихиям огня и воды, сливаются воедино, подчеркивая свою неделимость. Участниками проекта стали артистки Большого театра, среди которых заслуженные артистки Республики Беларусь Марина Вежновец и Людмила Хитрова, народные артистки Беларуси Ольга Гайко и Ирина Еромкина, балерины Александра Чижик, Татьяна Уласень, Вероника Овчинникова, Первана Мырадова, Людмила Уланцева, Анна Фокина и другие.

Из спасателей МЧС на фотографиях можно увидеть, например, спасателей из Бобруйска Евгения Лося и Юрия Жилкина, спасателя из Гомеля Станислава Силивончика, преподавателя университета гражданской защиты МЧС Николая Черепенькина, начальника сектора Минского областного управления МЧС Игоря Битковского, спасателей из Минска Дмитрия Пашика, Андрея Лазовикова, Никиту Киселя и других.

В презентации принял участие ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси, заслуженный артист Республики Беларусь Антон Кравченко. Он вместе с Александром Худолеевым, первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, вручили первые экземпляры календаря лицам проекта, а также команде профессионалов, которая занималась воплощением идеи.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МЧС и балетная труппа Большого театра стали участниками необычного творческого проекта.
 
Новости дня
Новости разные
 
УКС показал, каким будет квартал на месте снесенных двухэтажек Тракторозаводского поселка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика