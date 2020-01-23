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EPAM попрощался с минской айтишницей, оскорбившей беларуский язык

23.01.2020 11:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы уже писали, что на минскую айтишницу Ольгу Малкину завели административное дело: ей грозит штраф. Поводом стал комментарий девушки о беларуском языке в Facebook (в нем тестировщица назвала язык «уродским»), который пользователи сочли оскорбительным и пожаловались на Малкину в милицию. Dev.by выяснил, как после всей этой истории развивается карьера героини.

После комментария, написанного Малкиной в декабре 2019-го, несколько юзеров Facebook предупредили девушку, что та нарушила закон – и пригрозили обратиться в милицию. Но та уверенно говорила, что бояться нечего: мол, заявление там все равно не примут, потому что нет доказательств (якобы скрин таковым считать нельзя). Только заявление от жителя Солигорска Глеба Сандраса все-таки приняли. В отношении Ольги Малкиной начали административный процесс, ей грозит штраф до 270 рублей.

Теперь о том, что происходит дальше. Dev.by пишет, что девушка работала в EPAM весь прошлый год, но отныне на этом все: среди сотрудников компании ее больше нет. В базе данных также нельзя найти записей о ее новых местах работы. EPAM подтвердил, что сотрудничество с Малкиной закончено: «Трудовые отношения были прекращены по соглашению сторон. Мы уважаем право каждого человека на неприкосновенность частной информации и, согласно политике компании, не комментируем детали».

Компания также рассказала про то, какие последствия может повлечь поведение сотрудников на публичных площадках: «Мы открыты и, безусловно, поддерживаем и уважаем право каждого на личное мнение и свободу высказываний. При этом, если поведение сотрудника идёт вразрез с корпоративной культурой и может быть оскорбительным для других, либо нарушать нормы законодательства, мы оставляем за собой право реагировать на ситуацию». Сама тестировщица беседовать с журналистами наотрез отказалась.

Фото обложки: со страницы Ольги Малкиной в Facebook.

 
 
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Мы уже писали, что на минскую айтишницу Ольгу Малкину завели административное дело: ей грозит штраф. Поводом стал комментарий девушки о беларуском языке в Facebook (в...
 
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