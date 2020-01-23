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ВОЗ решает, стоит ли вводить режим ЧП в связи со вспышкой коронавируса

23.01.2020 11:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения 23 января продолжит обсуждение о том, стоит ли вводить режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспышка коронавируса в Китае: в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль

ВОЗ решает, стоит ли вводить режим ЧП в связи со вспышкой коронавируса

На прошедшей накануне в Женеве встрече представители Китая, Таиланда, Республики Корея и Японии высказали свое видение ситуации, однако мнения о том, какие шаги следует предпринять, разошлись. Гендиректор ВОЗ оценил нынешнюю ситуацию с новым вирусом как сложную и отметил, что для принятия какого-либо решения нужно больше информации.

ВОЗ решает, стоит ли вводить режим ЧП в связи со вспышкой коронавируса

Сейчас специалисты организации находятся в Китае, работая с местными экспертами и официальными лицами. К сегодняшнему дню число заболевших коронавирусом в Китае превысило 570 человек. Около 20 погибли.

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Новости мира. Всемирная организация здравоохранения 23 января продолжит обсуждение о том, стоит ли вводить режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой...
 
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