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ВОЗ решает, стоит ли вводить режим ЧП в связи со вспышкой коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости мира. Всемирная организация здравоохранения 23 января продолжит обсуждение о том, стоит ли вводить режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прошедшей накануне в Женеве встрече представители Китая, Таиланда, Республики Корея и Японии высказали свое видение ситуации, однако мнения о том, какие шаги следует предпринять, разошлись. Гендиректор ВОЗ оценил нынешнюю ситуацию с новым вирусом как сложную и отметил, что для принятия какого-либо решения нужно больше информации.
Сейчас специалисты организации находятся в Китае, работая с местными экспертами и официальными лицами. К сегодняшнему дню число заболевших коронавирусом в Китае превысило 570 человек. Около 20 погибли.
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Новости мира. Всемирная организация здравоохранения 23 января продолжит обсуждение о том, стоит ли вводить режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой...
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