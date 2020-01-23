В индексе восприятия коррупции Беларусь добрала еще один балл

Источник материала: Ежедневник





В «Индексе восприятия коррупции-2019» Беларусь набрала дополнительно 1 балл и с показателем 45 баллов, заняла 66 место в рейтинге.

Напомним, что в исследовании ежегодно учитываются данные по 180 странам мира. При этом первая тройка год от года остается неизменной, периодически уступая друг другу пальму лидерства. В 2019 году первое место разделили Новая Зеландия и Дания, набравшие по 87 баллов, а второе место досталось Финляндии с 86 баллами. Эти три страны традиционно демонстрируют самый низкий уровень коррупции в мире.

Среди постсоветских стран Беларусь со своим 66 местом имеет один из лучших показателей и значительно опережает, например, Россию (137 место). По сути мы уступаем лишь Грузии (44 место), в врема как Молдова занимает 120 место, Украина, Азербайджан и Кыргызстан - 126 место, а Узбекистан и Таджикистан –153 место.