Стрельба в центре Сиэтла: погиб человек, пятеро ранены

Источник материала: СТВ

Новости США. В результате стрельбы в центре американского Сиэтла погиб человек. Ещё пятеро получили ранения, в том числе девятилетний мальчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики доставили пострадавших в больницу. Неизвестный открыл огонь возле рынка Пайк-Плейс, который является самым популярным туристическим местом в городе, после чего скрылся.





Полиция ведёт розыск подозреваемого. Его мотивы пока не ясны. Это уже третья стрельба на этой неделе в центре Сиэтла.