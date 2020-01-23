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Стрельба в центре Сиэтла: погиб человек, пятеро ранены
Источник материала: СТВ
Новости США. В результате стрельбы в центре американского Сиэтла погиб человек. Ещё пятеро получили ранения, в том числе девятилетний мальчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медики доставили пострадавших в больницу. Неизвестный открыл огонь возле рынка Пайк-Плейс, который является самым популярным туристическим местом в городе, после чего скрылся.
Полиция ведёт розыск подозреваемого. Его мотивы пока не ясны. Это уже третья стрельба на этой неделе в центре Сиэтла.
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Новости США. В результате стрельбы в центре американского Сиэтла погиб человек. Ещё пятеро получили ранения, в том числе девятилетний мальчик, сообщили в...
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