







Трансляция с заседания Госдумы ведётся на сайте её телеканала — «Дума ТВ». С момента, когда глава России впервые озвучил необходимость внесения в основной закон страны таких поправок, до сегодняшнего дня прошло чуть более недели.





Сам законопроект, о котором идет речь, был подготовлен за пять дней, Путин внёс его на рассмотрение Думы 20 января. Спустя три дня депутаты уже были готовы приступить к его обсуждению на заседании.





В Кремле спешку с принятием новых конституционных мер объяснили тем, что все инициативы, который озвучивает глава государства, рассматриваются на всех уровнях власти в России в приоритетном порядке.





Что Путин предлагает изменить в Конституции





Текст законопроекта полностью повторяет то, что Путин сказал, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января.





Предполагается, что ко второму чтению в Госдуме свои поправки к этому документу предложит рабочая группа, специально созданная для этого президентом. В нее вошли более 70 человек,





19 января они уже отчитались, что готовят для внесения в Федеральное собрание собственный пакет предложений по поводу внесения изменений в Конституцию.









Сейчас в проекте закона по этому поводу содержатся положения о:





регулярных индексациях пенсий и материнского капитала, а также гарантии того, что МРОТ будет составлять не менее прожиточного минимума трудоспособного населения;





запрете иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом председателю правительства, губернаторам и главам субъектов Федерации, а также федеральным министрам, сенаторам, депутатам и судьям;





запрете президенту иметь иностранное гражданство или вид на жительство и занимать эту должность больше двух сроков;





праве Госдумы не просто согласовывать, а утверждать кандидатов на должности премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров;





статусе Госсовета (формировать этот орган будет президент);





всенародном голосовании по проекту поправок в Конституцию, которое должно состояться в 2020 году.



