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Ни одного голоса "против": Госдума РФ одобрила путинские поправки к Конституции
Источник материала: Партизан
Нижняя палата парламента поддержала законопроект об изменениях в Конституцию России, который на её рассмотрение внёс президент РФ Владимир Путин.
Трансляция с заседания Госдумы ведётся на сайте её телеканала — «Дума ТВ». С момента, когда глава России впервые озвучил необходимость внесения в основной закон страны таких поправок, до сегодняшнего дня прошло чуть более недели.
Сам законопроект, о котором идет речь, был подготовлен за пять дней, Путин внёс его на рассмотрение Думы 20 января. Спустя три дня депутаты уже были готовы приступить к его обсуждению на заседании.
В Кремле спешку с принятием новых конституционных мер объяснили тем, что все инициативы, который озвучивает глава государства, рассматриваются на всех уровнях власти в России в приоритетном порядке.
Что Путин предлагает изменить в Конституции
Текст законопроекта полностью повторяет то, что Путин сказал, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января.
Предполагается, что ко второму чтению в Госдуме свои поправки к этому документу предложит рабочая группа, специально созданная для этого президентом. В нее вошли более 70 человек,
19 января они уже отчитались, что готовят для внесения в Федеральное собрание собственный пакет предложений по поводу внесения изменений в Конституцию.
Сейчас в проекте закона по этому поводу содержатся положения о:
регулярных индексациях пенсий и материнского капитала, а также гарантии того, что МРОТ будет составлять не менее прожиточного минимума трудоспособного населения;
запрете иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом председателю правительства, губернаторам и главам субъектов Федерации, а также федеральным министрам, сенаторам, депутатам и судьям;
запрете президенту иметь иностранное гражданство или вид на жительство и занимать эту должность больше двух сроков;
праве Госдумы не просто согласовывать, а утверждать кандидатов на должности премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров;
статусе Госсовета (формировать этот орган будет президент);
всенародном голосовании по проекту поправок в Конституцию, которое должно состояться в 2020 году.
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Нижняя палата парламента поддержала законопроект об изменениях в Конституцию России, который на её рассмотрение внёс президент РФ Владимир Путин.
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