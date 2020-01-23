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Хитрый план кота попал на видео: посмотрите, что он сделал!
Источник материала: Tut.by
Коты могут быть весьма терпеливыми, и это качество им очень помогает. Но так происходит не всегда — иногда даже самый продуманный план заканчивается неудачей. Так произошло с котом из этого видео: посмотрите, что он сделал!
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Иногда даже самый продуманный план заканчивается неудачей.
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