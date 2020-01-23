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Жители греческих островов устроили митинг против беженцев

23.01.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. «Освободить острова от мигрантов» – с таким лозунгом тысячи жителей греческих Лесбоса, Хиоса и Самоса вышли на забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители греческих островов устроили митинг против беженцев

Люди выступают против негативного воздействия миграционного кризиса на местные общины и на северные Эгейские острова в целом, где находятся наиболее перегруженные беженцами лагеря.

Жители греческих островов устроили митинг против беженцев

В некоторых пунктах содержания при максимальной вместимости до 3 тысяч человек, сейчас находятся более 20 тысяч переселенцев. Местные власти намерены ускорить обработку заявлений и переправку мигрантов в материковую часть Греции.

Люди в материале: нет
 
 
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Новости Греции. «Освободить острова от мигрантов» – с таким лозунгом тысячи жителей греческих Лесбоса, Хиоса и Самоса вышли на забастовки, сообщили в программе...
 
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