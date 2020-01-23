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«Ведьмак» станет мультиком
Источник материала: Tut.by
Стало известно, что стриминговый сервис Netflix работает над анимационным фильмом по вселенной «Ведьмака» — он будет называться «Ведьмак: Кошмар волка». Об этом
По информации портала, анимационным проектом занимаются шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт-Хиссрик и сценарист третьей серии шоу Бо ДеМайо. Над производством мультфильма ведет работу Studio Mir, известная сериалами «Легенда о Корре» и «Вольтрон: Легендарный защитник». Конкретная дата выхода анимированного «Ведьмака» пока неизвестна.
К слову, вчера появилась информация, что «Ведьмак»
Напомним, что на днях у вирусной песни про «чеканную монету» из «Ведьмака»
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Стало известно, что стриминговый сервис Netflix работает над анимационным фильмом по вселенной «Ведьмака» - он будет называться «Ведьмак: Кошмар волка». Об этом пишет...
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