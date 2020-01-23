В связи с большим негативным общественным резонансом, связанным с дополнительной платой РУП «Белпочта» в размере 0,60 рубля с учетом НДС за каждый платеж, компетентные органы дают следующее разъяснение.
Приказом РУП «Белпочта» от 25.11.2019 №749 «Об утверждении и введении в действие платы при приеме платежей» с 01.01.2020 при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного информационного пространства «Расчет» в пользу производителей услуг, принимаемых наличными деньгами и по банковской платежной карточке, введена дополнительная плата в размере 0,60 рубля с учетом НДС за каждый платеж.
При этом плата не взимается при осуществлении платежей:
участниками ВОВ (при предоставлении подтверждающего документа);
в бюджет;
на благотворительные счета;
в пользу производителей услуг за основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги;
в пользу производителя услуг РУП «Белтелеком» за услуги «телефон» и «ТСИС»;
в пользу РУП «Белпочта».
При оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.
Также не взимается дополнительная плата за коммунальные услуги по следующим перечням:
Перечень основных и дополнительные жилищно-коммунальные услуги, утвержденных постановлением Советом Министров Республики Беларусь от 27.01.2009 №99
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Техническое обслуживание жилого дома
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома
Холодное и горячее водоснабжение
Водоотведение (канализация)
Газоснабжение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Техническое обслуживание лифта
Обращение с твердыми коммунальными отходами
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Установка и (или) техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома
Установка и (или) техническое обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территорией
Организация работы и содержание вахтеров (консьержей) в многоквартирном жилом доме
Аренда и (или) замена напольных грязезащитных ковровых покрытий
Обустройство придомовых территорий элементами озеленения, благоустройства и их дальнейшее содержание
ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА КОНКУРЕНТНОЙ ОСНОВЕ
Техническое обслуживание жилого дома
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома
Техническое обслуживание лифта
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Дополнительные жилищно-коммунальные услуги.