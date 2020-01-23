В связи с большим негативным общественным резонансом, связанным с дополнительной платой РУП «Белпочта» в размере 0,60 рубля с учетом НДС за каждый платеж, компетентные органы дают следующее разъяснение.

Приказом РУП «Белпочта» от 25.11.2019 №749 «Об утверждении и введении в действие платы при приеме платежей» с 01.01.2020 при приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством автоматизированной информационной системы единого расчетного информационного пространства «Расчет» в пользу производителей услуг, принимаемых наличными деньгами и по банковской платежной карточке, введена дополнительная плата в размере 0,60 рубля с учетом НДС за каждый платеж.

При этом плата не взимается при осуществлении платежей:

участниками ВОВ (при предоставлении подтверждающего документа);

в бюджет;

на благотворительные счета;

в пользу производителей услуг за основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги;

в пользу производителя услуг РУП «Белтелеком» за услуги «телефон» и «ТСИС»;

в пользу РУП «Белпочта».

При оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.

Также не взимается дополнительная плата за коммунальные услуги по следующим перечням:

Перечень основных и дополнительные жилищно-коммунальные услуги, утвержденных постановлением Советом Министров Республики Беларусь от 27.01.2009 №99

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Техническое обслуживание жилого дома

Текущий ремонт

Капитальный ремонт

Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома

Холодное и горячее водоснабжение

Водоотведение (канализация)

Газоснабжение

Электроснабжение

Теплоснабжение

Техническое обслуживание лифта

Обращение с твердыми коммунальными отходами

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Установка и (или) техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома

Установка и (или) техническое обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территорией

Организация работы и содержание вахтеров (консьержей) в многоквартирном жилом доме

Аренда и (или) замена напольных грязезащитных ковровых покрытий

Обустройство придомовых территорий элементами озеленения, благоустройства и их дальнейшее содержание

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА КОНКУРЕНТНОЙ ОСНОВЕ

Техническое обслуживание жилого дома

Текущий ремонт

Капитальный ремонт

Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома

Техническое обслуживание лифта

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Дополнительные жилищно-коммунальные услуги.