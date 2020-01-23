Премьер-министр Индии может приехать в Беларусь. А может и не приехать

По словам посла, визитов и обменов между Беларусью и Индией в минувшем году не было, "но мы хотим наверстать это в текущем году". Намечены визиты на уровне министров, запланированы белорусско-индийские межмидовские консультации.





"Надеемся, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выполнит свое обещание президенту Александру Лукашенко и тоже приедет", - сказала глава индийской дипмиссии.





Она пояснила, что визит, намеченный на 2019 год, был отложен в связи с выборами в Индии.







