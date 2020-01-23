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Премьер-министр Индии может приехать в Беларусь. А может и не приехать

23.01.2020 12:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в этом году может посетить Беларусь, сообщила сегодня на пресс-конференции посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур

По словам посла, визитов и обменов между Беларусью и Индией в минувшем году не было, "но мы хотим наверстать это в текущем году". Намечены визиты на уровне министров, запланированы белорусско-индийские межмидовские консультации.

"Надеемся, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выполнит свое обещание президенту Александру Лукашенко и тоже приедет", - сказала глава индийской дипмиссии. 

Она пояснила, что визит, намеченный на 2019 год, был отложен в связи с выборами в Индии.
 
 
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди в этом году может посетить Беларусь, сообщила сегодня на пресс-конференции посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур
 
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