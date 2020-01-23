30 января состоится профсоюзный прием граждан правовым инспектором труда

Источник материала: Маяк Преднепровья

30 января 2020 года в Быховском районном объединении профсоюзов, расположенном по адресу: г.Быхов, ул.Ленина, д.37, с 11.00 до 13.00 и в УПКП «Быховрайводоканал», расположенном по адресу: г.Быхов, ул. Железнодорожная, д.2а, с 13.00. до 15.00 состоится профсоюзный прием граждан правовым инспектором труда Гришковой Натальей Павловной при участии прокурора Быховского района Стрельцова Андрея Михайловича по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правонарушений. Предварительная запись по телефону 79-401.