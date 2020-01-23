Что происходило за кадром культовых советских фильмов. Очень редкие фото

Источник материала: СТВ

Мы все привыкли смотреть кино и не задумываться о том, что же происходило за кадром. Как снимались культовые сцены, делал ли сложные трюки дублер или сам актер?

Ощущение камерности, которое создается при просмотре фильма, выглядит совсем иначе на съемочной площадке – оказывается, что около актеров находится несколько десятков человек.

Съемки – это сложный процесс, поэтому иногда интересно заглянуть по ту сторону камеры. Особенно, если речь идет о картинах, которые уже стали культовыми.

Вот фото со съемок известных фильмов и интересные факты о некоторых из них.

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чем говорит картина в доме Калугиной? ( читать далее )

Белый Бим Черное ухо

Вячеслав Тихонов и английский сеттер, сыгравший Бима.



Фото: instagram.com/kino.cccp

Бриллиантовая рука

А знали ли вы, что мальчиком, который вывел героя Андрея Миронова с необитаемого острова, был сын Юрия Никулина. И сцена, где Козодоев толкает мальчика в воду, была снята неожиданного для него. Максим Никулин не ожидал, что его толкнут ногой – в итоге эта сцена вошла в фильм.



Фото: instagram.com/kino.cccp

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается

Роль миссис Хадсон стала последней для Рины Зеленой.



Фото: instagram.com/kino.cccp

Джентльмены удачи

Евгений Леонов, Георгий Вицин и Савелий Крамаров.



Фото: instagram.com/kino.cccp

Иван Васильевич меняет профессию

Юрий Яковлев и Леонид Гайдай.



Фото: instagram.com/kino.cccp

Старые клячи

Эльдар Рязанов, Светлана Крючкова, Людмила Гурченко, Ирина Купченко, Лия Ахеджакова обедают во время съемок.



Фото: instagram.com/kino.cccp

ТАСС уполномочен заявить…

Ирина Алферова в и Вячеслав Тихонов.



Фото: instagram.com/kino.cccp

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

Моменты со съемок.



Фото: instagram.com/kino.cccp



Фото: instagram.com/kino.cccp

Любовь и голуби



Фото: instagram.com/kino.cccp