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Сборная Беларуси по гандболу заняла десятое место на чемпионате Европы-2020

23.01.2020 12:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сборная Беларуси по гандболу заняла десятое место на чемпионате Европы-2020
Фото из открытых источников

Мужская сборная Беларуси по гандболу завершила выступление на чемпионате Европы по гандболу-2020. В заключительном поединке основного группового раунда наша команда сыграла вничью с австрийцами – 36:36.

Сборная Беларуси по гандболу заняла десятое место на чемпионате Европы-2020 Играющий тренер. Когда наставник помогает команде не только словами?

Стоит отметить, что по ходу поединка белорусы лидировали, однако упустили победу на последних секундах матча. Этот результат позволил сборной Беларуси занять 10-е место на турнире. Наши парни потеряли шансы на попадание в олимпийский квалификационный турнир. Если бы в заключительном противостоянии белорусы смогли удержать победный счет, то обосновались бы на 8-м месте чемпионата Европы и сохранили шансы на попадание в олимпийскую квалификацию.

Напомним, команда Юрия Шевцова в предварительном раунде обыграла сербов (35:30) и черногорцев (36:27), уступила хорватам (23:31). В основном этапе команда оказалась слабее немцев (23:31), испанцев (28:37), одолела чехов (28:25) и сыграла вничью с австрийцами (36:36).

В полуфинал вышли сборные Испании, Хорватии, Норвегии и Словении. Победитель турнира в финальном поединке определится 26 января.

 
 
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По ходу турнира белорусская сборная одержала три победы, свела один поединок к ничьей и трижды уступала соперникам.
 
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