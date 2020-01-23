Сборная Беларуси по гандболу заняла десятое место на чемпионате Европы-2020

Источник материала: Аргументы и факты

Мужская сборная Беларуси по гандболу завершила выступление на чемпионате Европы по гандболу-2020. В заключительном поединке основного группового раунда наша команда сыграла вничью с австрийцами – 36:36.

Стоит отметить, что по ходу поединка белорусы лидировали, однако упустили победу на последних секундах матча. Этот результат позволил сборной Беларуси занять 10-е место на турнире. Наши парни потеряли шансы на попадание в олимпийский квалификационный турнир. Если бы в заключительном противостоянии белорусы смогли удержать победный счет, то обосновались бы на 8-м месте чемпионата Европы и сохранили шансы на попадание в олимпийскую квалификацию.

Напомним, команда Юрия Шевцова в предварительном раунде обыграла сербов (35:30) и черногорцев (36:27), уступила хорватам (23:31). В основном этапе команда оказалась слабее немцев (23:31), испанцев (28:37), одолела чехов (28:25) и сыграла вничью с австрийцами (36:36).

В полуфинал вышли сборные Испании, Хорватии, Норвегии и Словении. Победитель турнира в финальном поединке определится 26 января.