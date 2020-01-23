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НХЛ назвала лучший гол десятилетия
Источник материала: Tut.by
Шайба форварда «Чикаго» Патрика Кейна в финале Кубка Стэнли названа лучшим голом десятилетия в НХЛ.
Гол примечателен не только своей красотой (он был заброшен почти с нулевого угла), но и значимостью, ведь он был заброшен в овертайме решающего матча финала Кубка Стэнли.
Благодаря шайбе Кейна «Чикаго» выиграл свой первый кубок за 49 лет.
Интересно, что «Филадельфия», которая играла против «Чикаго» в финале, пробилась туда, уступая по ходу полуфинальной серии с «Бостоном» со счетом 0:3.
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Шайба форварда «Чикаго» Патрика Кейна в финале Кубка Стэнли названа лучшим голом десятилетия в НХЛ.
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