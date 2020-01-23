|
Обзор популярных матрасов от интернет-магазина Цветные сны
23.01.2020 13:58 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Забота о здоровье и мода на ЗОЖ — один из лучших трендов последнего времени. Но правильное питание и регулярные тренировки — лишь половина успеха. К выбору спального места стоит отнестись не менее серьезно, ведь в кровати, по статистике, человек проводит до 8 часов в сутки. Большинство головных болей, проблем с позвоночником и плохим сном связаны с покупкой дешевого или неподходящего матраса.
Эконом-класс или люкс
Сегодня практически не стоит вопрос выбора — индустрия предлагает сотни решений для самых требовательных и взыскательных покупателей. Другое дело — стоимость, определяющая качество, тип материалов и фурнитуры. В магазине «Цветные сны» особой популярностью пользуются три категории матрасов:
Чтобы вам было проще выбирать, для всех изделий характерны определенные наборы характеристик, которые неизменны для трех категорий:
На чем остановить выбор
Мы не можем рассказать вам обо всех моделях в рамках производства, но хотим выделить по одному интересному матрасу из каждой категории.
Star 2 (Econom) — продуманное во всех смыслах изделие двусторонней жесткости. Вы сами решаете, на какой стороне удобно спать. Основа
York 3 (Optima) — идеальный вариант для тех, кто испытывает проблемы со спиной. Полностью независимый пружинный блок (256 шт/м2), полиуретановый наполнитель для жесткости и комфорта, жаккардовый чехол, новозеландская шерсть для сохранения тепла и синтепон, впитывающий влагу и пот. Достаточно 2-3 ночей, и вам более не захочется спать на других матрасах кроме следующего.
Apollon (Elite) — флагманская модель производителя, где все соответствует названию. Пружинный блок 512 шт/м2, шерстяной наполнитель из мериносов, латексный слой с эффектом памяти, кокосовая койра для лучшей упругости и все это в жаккардовом чехле. Сухие характеристики не отображают и десятую долю того, насколько же он удобен.
Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Ваш сон должен быть идеальным, а самочувствие — бодрым.
* на правах рекламы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство головных болей, проблем с позвоночником и плохим сном связаны с покупкой дешевого или неподходящего матраса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)