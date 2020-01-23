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Обзор популярных матрасов от интернет-магазина Цветные сны

23.01.2020 13:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Обзор популярных матрасов от интернет-магазина Цветные сны
Интернет-магазин «Цветные сны»

Забота о здоровье и мода на ЗОЖ — один из лучших трендов последнего времени. Но правильное питание и регулярные тренировки — лишь половина успеха. К выбору спального места стоит отнестись не менее серьезно, ведь в кровати, по статистике, человек проводит до 8 часов в сутки. Большинство головных болей, проблем с позвоночником и плохим сном связаны с покупкой дешевого или неподходящего матраса.

Магазин бренда "Цветные сны" из Минска предлагает помочь вам с покупкой если не идеального ложа, то максимально комфортного матраса точно. Преимущества компании налицо:

  • высококлассное белорусско-немецкое производство;
  • возможность заказа матрасов индивидуальных размеров;
  • официальная заводская гарантия на все группы товаров;
  • максимально дружелюбные цены и отсутствие посредников;
  • квалифицированные консультанты, знающие свою работу на 100%.

Эконом-класс или люкс

Сегодня практически не стоит вопрос выбора — индустрия предлагает сотни решений для самых требовательных и взыскательных покупателей. Другое дело — стоимость, определяющая качество, тип материалов и фурнитуры. В магазине «Цветные сны» особой популярностью пользуются три категории матрасов:

Обзор популярных матрасов от интернет-магазина Цветные сны
Фото: Интернет-магазин «Цветные сны»
  • Эконом — высококлассные модели на основе боннельных или независимых пружинных блоков от немецкой фабрики Argo, выдерживающие нагрузку до 90 кг. Отличный выбор для односпальных кроватей, гостевых комнат или подростков, которым необходимо сохранить правильные пропорции позвоночника в процессе роста;
  • Оптима — премиальные материалы, высокое качество и доступная стоимость. Эта категория построена исключительно на независимых пружинах с выраженными ортопедическими свойствами. К тому же максимальная нагрузка увеличена уже до 120 кг, что не может не радовать;
  • Элит — вершина достижений производства и бескомпромиссное качество. Эти матрасы дарят незабываемые ощущения от отдыха за счет независимых пружинных блоков Argo (до 512 шт/м2), зонирования по степеням жесткости, толщины до 27 см и слоя из натуральной шерсти мериносов, которая согреет зимой и подарит приятную прохладу летом. При этом максимальный поддерживаемый вес — до 140 кг.

Чтобы вам было проще выбирать, для всех изделий характерны определенные наборы характеристик, которые неизменны для трех категорий:

  • жесткость — средняя или среднежесткая;
  • материал чехла — жаккард или трикотаж;
  • размерная сетка — от 70х190 см до 200х200 см (плюс индивидуальные параметры на ваше усмотрение);
  • количество блоков — два (верхняя и нижняя сторона);
  • полузависимый или независимый пружинный блок;
  • первоклассные материалы от немецкой фабрики Argo;
  • симметричная или ассиметричная жесткость отдельных зон матраса;
  • официальная заводская гарантия от производителя.

На чем остановить выбор

Мы не можем рассказать вам обо всех моделях в рамках производства, но хотим выделить по одному интересному матрасу из каждой категории.

Star 2 (Econom) — продуманное во всех смыслах изделие двусторонней жесткости. Вы сами решаете, на какой стороне удобно спать. Основа ортопедического матраса от matrasi.by — пружинный блок, который отлично поддерживает позвоночник. Также использованы трикотажный чехол, антиаллергенный синтепон для поглощения влаги, кокосовая койра, блок TFK на 7 независимых зон, а также иглопробивное волокно. Спать на таком — сплошное удовольствие.

Обзор популярных матрасов от интернет-магазина Цветные сны
Фото: Интернет-магазин «Цветные сны»

York 3 (Optima) — идеальный вариант для тех, кто испытывает проблемы со спиной. Полностью независимый пружинный блок (256 шт/м2), полиуретановый наполнитель для жесткости и комфорта, жаккардовый чехол, новозеландская шерсть для сохранения тепла и синтепон, впитывающий влагу и пот. Достаточно 2-3 ночей, и вам более не захочется спать на других матрасах кроме следующего.

Apollon (Elite) — флагманская модель производителя, где все соответствует названию. Пружинный блок 512 шт/м2, шерстяной наполнитель из мериносов, латексный слой с эффектом памяти, кокосовая койра для лучшей упругости и все это в жаккардовом чехле. Сухие характеристики не отображают и десятую долю того, насколько же он удобен.

Перед покупкой обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Ваш сон должен быть идеальным, а самочувствие — бодрым.

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Теги: Минск
 
 
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Большинство головных болей, проблем с позвоночником и плохим сном связаны с покупкой дешевого или неподходящего матраса.
 
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