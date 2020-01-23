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Двое жителей Гродно подделывали рецепты и получали по ним медпрепараты в аптеках

23.01.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители Гродно подделывали рецепты и по ним получали медпрепараты в аптеке.  

По информации МВД, сотрудниками наркоконтроля была раскрыта преступная схема по изготовлению поддельных рецептурных бланков. Подозреваемыми оказались 49-летняя женщина и ее 43-летний знакомый. Они получали в аптеках сильнодействующие препараты по фиктивным бланкам.  

Двое жителей Гродно подделывали рецепты и получали по ним медпрепараты в аптекахФото: МВД 

Сообщается, что незаконную деятельность местные жители начали весной 2019 года. Женщина нашла на съемной квартире недействительную печать врача и медицинский рецепт. Все надписи на нем были замазаны корректором, а на принтере была сделана копия бланка.  

Женщина писала в чистых бланках название лекарства и заверяла рецепт печатью.  

В аптеке приобретались такие таблетки, как зопиклон, димедрол или сомнол. Они предназначались для употребления вместе с наркотиками и усиливали эффект их действия. Часть препаратов перепродавались наркозависимым людям по завышенным ценам.  

Двое жителей Гродно подделывали рецепты и получали по ним медпрепараты в аптеках
Фото: МВД 

В аптеках обнаружены 16 поддельных рецептов, а дома у женщины – аналогичные бланки рецептов.  

Оба подозреваемых нигде не работают, живут за счет случайных заработков, ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.  

Действиям женщины по изготовлению поддельных документов в целях их использования дана правовая оценка, в отношении мужчины проверка продолжается.  

В конце декабря почти 550 килограммов героина пытались перевезти в Европу под видом белорусской мебели – здесь подробнее.  

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Жители Гродно подделывали рецепты и по ним получали медпрепараты в аптеке.   По информации МВД, сотрудниками наркоконтроля была раскрыта...
 
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