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Брэд Питт высказался об отношениях с Дженнифер Энистон
Источник материала: Tut.by
56-летний Брэд Питт посетил 35-й киносмотр Santa Barbara International Film Festival. На красной дорожке артист впервые дал комментарий относительно своего воссоединения с 50-летней Дженнифер Энистон,
Во время торжественного мероприятия организаторы фестиваля вручили почетный приз звезде фильма «Однажды… в Голливуде» за личный вклад в кинематограф. Питт в свойственной ему ироничной манере прокомментировал награду. «Это означает две вещи: первое — как же я стар, второе — мне, конечно же очень приятно», — пошутил Брэд.
Журналисты не упустили возможности спросить Питта о его воссоединении с первой женой. После нежных снимков экс-супругов за кулисами SAG Awards многие заподозрили звезд в возрождении былого романа.
Актер ответил на провокационный вопрос уклончиво. «Я не знаю, что именно пишет пресса. К счастью, я наивен и планирую дальше оставаться в неведении на этот счет», — отшутился артист в беседе с ET.
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56-летний актер посетил кинофестиваль в Санта-Барбаре.
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