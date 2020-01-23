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Брэд Питт высказался об отношениях с Дженнифер Энистон

23.01.2020 14:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

56-летний Брэд Питт посетил 35-й киносмотр Santa Barbara International Film Festival. На красной дорожке артист впервые дал комментарий относительно своего воссоединения с 50-летней Дженнифер Энистон, передает cosmo.

Во время торжественного мероприятия организаторы фестиваля вручили почетный приз звезде фильма «Однажды… в Голливуде» за личный вклад в кинематограф. Питт в свойственной ему ироничной манере прокомментировал награду. «Это означает две вещи: первое — как же я стар, второе — мне, конечно же очень приятно», — пошутил Брэд.

Журналисты не упустили возможности спросить Питта о его воссоединении с первой женой. После нежных снимков экс-супругов за кулисами SAG Awards многие заподозрили звезд в возрождении былого романа.


Фото: medialeaks.ru

Актер ответил на провокационный вопрос уклончиво. «Я не знаю, что именно пишет пресса. К счастью, я наивен и планирую дальше оставаться в неведении на этот счет», — отшутился артист в беседе с ET.

 
 
Ссылка на источник 34
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56-летний актер посетил кинофестиваль в Санта-Барбаре.
 
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