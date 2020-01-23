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«Сегодня у нас была секретным оружием Вика Секретова». «Минчанка» переиграла соперниц из Боснии и Герцеговины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Минчанка» успешно стартовала в 1/8 кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На домашней площадке подопечные Виктора Гончарова в трех сетах одолели соперниц из Боснии и Герцеговины – клуб «Бимал-Единство». В первой партии белорусские волейболистки разгромили соперниц – 25:8. Дальше гостьи пришли в себя и даже навязали борьбу, однако «Минчанка» ни одной партии не отдала.
Виктор Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка»:
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«Сегодня у нас была секретным оружием Вика Секретова». «Минчанка» переиграла соперниц из Боснии и Герцеговины
Новости Беларуси. «Минчанка» успешно стартовала в 1/8 кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашней площадке подопечные Виктора Гончарова в трех сетах...
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