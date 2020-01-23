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«Сегодня у нас была секретным оружием Вика Секретова». «Минчанка» переиграла соперниц из Боснии и Герцеговины

23.01.2020 13:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Минчанка» успешно стартовала в 1/8 кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Сегодня у нас была секретным оружием Вика Секретова». «Минчанка» переиграла соперниц из Боснии и Герцеговины

На домашней площадке подопечные Виктора Гончарова в трех сетах одолели соперниц из Боснии и Герцеговины – клуб «Бимал-Единство». В первой партии белорусские волейболистки разгромили соперниц – 25:8. Дальше гостьи пришли в себя и даже навязали борьбу, однако «Минчанка» ни одной партии не отдала.

«Сегодня у нас была секретным оружием Вика Секретова». «Минчанка» переиграла соперниц из Боснии и Герцеговины

Виктор Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка»:
Сегодня у нас была секретным оружием Вика Секретова. Девочка засиделась на скамейке запасных, она показала великолепную игру. Я рискнул, для нее это был дебют, она оправдала себя.

«Сегодня у нас была секретным оружием Вика Секретова». «Минчанка» переиграла соперниц из Боснии и Герцеговины


Виктория Секретова, нападающая волейбольной команды «Минчанка»:
Очень довольна игрой, получилось почти все, что задумал, что хотели. Мы очень настраивались на эти важные соревнования, поэтому очень рады, что победили. Спасибо огромное болельщикам, при домашних трибунах играть просто замечательно.

«Сегодня у нас была секретным оружием Вика Секретова». «Минчанка» переиграла соперниц из Боснии и Герцеговины


Ответный матч «Минчанка» проведет на выезде 4 февраля. Напомним, команды сражаются за выход в четвертьфинал кубка ЕКВ. А на этой неделе у наших девушек еще одна важная игра: в воскресенье они примут «Ленинградку» в рамках российской суперлиги.

Люди в материале: Виктор Гончаров, Виктория Секретова
 
 
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Новости Беларуси. «Минчанка» успешно стартовала в 1/8 кубка ЕКВ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На домашней площадке подопечные Виктора Гончарова в трех сетах...
 
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