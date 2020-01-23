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Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию РФ

23.01.2020 13:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию РФ

Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию Российской Федерации.

Как сообщает «РИА Новости», документ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" внесли в нижнюю палату в понедельник.

Предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Владимир Путин предложил:

  • на конституционном уровне закрепить обязательное условие для госслужащих (включая премьера, министров и губернаторов) не иметь иностранного гражданства и вида на жительство;
  • ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства;
  • исключить оговорку о двух сроках подряд для президента России;
  • доверить Госдуме не только согласование, но и назначение премьера, его замов и министров;
  • наделить Совет Федерации новыми полномочиями: президент должен согласовывать утверждение глав силовых ведомств с верхней палатой парламента;
  • предоставить Совфеду возможность отстранять судей Конституционного и Верховного судов, а также назначать и отстранять генпрокурора и его замов по представлению президента; число судей Конституционного суда будет сокращено с 19 до 11 человек.
  • Конституционный суд также получит право по запросу президента проверять конституционность региональных законов до их подписания губернатором.
  • закрепить статус Госсовета. Это будет орган для обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия госорганов, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства.
  • сохранить неизменной статью 15 главного документа о приоритете международного права в России, при этом статья 79 будет уточнять, что решения межгосударственных органов "в их истолковании, противоречащем конституции России", не подлежат исполнению. Определять, возможно ли исполнение таких решений, будет Конституционный суд;
  • закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума;
  • скорректировать право президентского вето: сейчас глава государства может в течение 14 дней наложить вето на принятый парламентом закон, но палаты могут преодолеть его вето - и тогда президент за семь дней (14 дней для конституционных законов) обязан подписать закон. Поправка даст президенту право "в течение указанного срока" (какого именно - не уточняется) оспорить конституционность закона в Конституционном суде. Если суд решит, что закон соответствует конституции - президент обязан будет подписать его за три дня, если нет - вернет в Думу.

После того как парламент примет законопроект, его вынесут на общероссийское голосование.

Сопредседатель рабочей группы по разработке поправок Андрей Клишас пояснял РИА Новости, что проголосовать можно будет только за или против всего пакета сразу.

 
 
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Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию Российской Федерации.
 
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