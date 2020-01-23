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Караник: белорусские медики располагают реактивами для выявления нового штамма коронавируса

23.01.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские медики располагают реактивами для выявления коронавируса 2019-nCoV, который распространяется в мире. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Караник: белорусские медики располагают реактивами для выявления нового штамма коронавируса

"Сейчас мы получили все реактивы, которые позволяют выявлять именно этот вирус 2019 года - новый штамм, который был обнаружен в КНР", - сказал министр.

Он отметил, что в части профилактики завоза вируса в страну приняты все необходимые меры. В аэропорту всех прилетающих встречают с тепловизором, который позволяет выявить пассажиров с превышениями температуры тела и признаками инфекционного заболевания. Усилена роль санстанции, которая дежурит в аэропорту. "Наши лаборатории получили тест-систему, которая помогает диагностировать новый штамм вируса, чтоб мы могли своевременно и оперативно устанавливать диагноз", - заявил Владимир Караник.

"Это те аэропорты, которые являются крупными пересадочными пунктами, например, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Париж и другие", - сказала заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.

Он подтвердил, что у приехавшей накануне из Китая в Беларусь девушки диагностирован грипп В, а не коронавирус. "Мы подтверждаем, что вчера в инфекционную больницу была госпитализирована девушка с жалобами на повышение температуры до 38,5 градуса, с болями в мышцах и признаками респираторной инфекции. Она посещала Шанхай. Были приняты все противоэпидемиологические мероприятия. Девушка помещена в отдельный бокс, проведено лабораторное тестирование. Ей установлен диагноз "вирус гриппа, среднетяжелое течение". Диагноз коронавирусной инфекции не подтвердился", - сказал министр.

На фоне ситуации с распространением коронавируса в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров. Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году.

Владимир Караник добавил, что в любом случае пациентке необходимо специализированное лечение в медучреждении.

Как сообщалось, 31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В стране предпринимаются меры для совершенствования технологий, которые помогут более оперативно выявлять случаи заражения.

По последним данным, число зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 571. Случаи подтверждены в 25 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая. В стране было зарегистрировано 17 случаев смерти от пневмонии, все они произошли в провинции Хубэй. Кроме того, случаи заражения выявлены в США, Японии, Республике Корея, Таиланде.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы заражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-

Караник: белорусские медики располагают реактивами для выявления нового штамма коронавируса

 
 
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